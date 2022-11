Máximus, mascota do Breogán: "Sen falar ou calando dise moito"

Máximus fala ou quedouse mudo despois de converterse na mascota máis famosa da ACB?

Isto meu xa vén de lonxe... pero sen falar pódense dicir moitas cousas e mesmo dicir moito calando a tempo!

E se lle dese un día por falar, que nos contaría?

Non sei, de canto tempo dispón? O primeiro que faría sería cantar "E aquí seguimos en pé...".

Que fai para ter a xente no peto?

Supoño que se valora que sexa sempre eu mesmo. Tamén algún di que se identifica comigo, non sei se porque tamén lle gusta o churrasco, o polbo e o lacón con grelos! Por certo, nenos, hai que comer peixe, froita e verduras!

Recibe mensaxes de admiradores de toda España polas redes?

Si! A xente dáme moito agarimo por Twitter e Instagram, pero o que máis me emociona é recibir as cartas postais que chegan ao Pazo dos Deportes ou cando os pequenos me entregan debuxos e cartas escritas por eles mesmos. Síntome moi afortunado!

Onde aprendeu a bailar?

Porque creo que gañou tamén un concurso movendo o esqueleto... Gañei dous sendo o que peor bailaba pero o que amosou máis actitude, disque! Aprendín dentro do rocho facéndome sitio entre caixas e vendo ‘Luar’, facendo zapping algún venres cando a canle da Federación Española de Baloncesto non ía fluída. Ademais, coa música que pon o noso pincha Knox no Pazo non é posible quedar quieto. Despois tamén tiven a sorte de recibir clases, mesmo das Tanxugueiras!

Vímolo tamén nunha xuntanza de mascotas na ACB... Formou cuadrilla con alguén?

Hai compadreo con todas as mascotas. Teño moita confianza con Granky (do Gran Canaria) e Pam (do Valencia), coas que competín, pero somos todos moi amigos. Tamén con xentiña como Lynk (do Zaragoza), Garras (da Minicopa ACB) e con outras que agora non están na ACB pero seguro que pronto estarán como Ramiro (do Estudiantes), Brut (do Andorra) e, por suposto, Leymita e Lobo, os meus colegas galegos.

A cantos saraos de Lugo o chegaron a convidar xa?

Encántame estar nos actos solidarios e nos que hai pequenos. De feito, vou a todos os que poido!

Deulle algunha vez por poñerse a xogar ao baloncesto?

Coller un balón e lanzalo si, pero algo me dixeron Fran de Andrés e Olaf —os delegados— de que tiveran que cambiar as luces rotas do cadro de vintecatro segundos...

Pódese dicir de vostede que non é tan fero o león como o pintan?

Bueno, non trate de quitarme o prato antes de que remate a sobremesa! Un día cheguei a rabuñar unha mesa!

Se tivese que elixir unha mascota para a cidade de Lugo, por quen se decidiría?

Creo que entre Nabic, Agui, Tintileo, Rili e as dos amigos de Somos Unidos contra el Cáncer e eu representamos ben a Lugo, pero se tivese que escoller un novo compañeiro... sabe se o polbo Paul segue en activo? Disque ía vir a un San Froilán e pouco máis souben del