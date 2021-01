Valentín se corona como el extremo imparable del Lugo

En su segunda etapa en el Club Deportivo Lugo, Gerard Valentín demuestra estar en el mejor momento de su carrera deportiva. Reconvertido a extremo derecho -el pasado año jugaba más de lateral, con responsabilidades defensivas-, el gerundense se ha destapado como uno de los futbolistas más verticales de la categoría gracias a tres penaltis forzados, dos expulsiones de jugadores rivales y un total de cuatro puntos para su equipo. Un regreso triunfal que se dilató en el tiempo en el mercado de verano pero que, para alegría de todas las partes -el jugador, el Lugo y el Deportivo- se consumó poco antes del inicio de la actual temporada.

"No suelo prestar mucha atención a las estadísticas", dijo este miércoles en una rueda de prensa telemática. "Solo me concentro si valen y ayudan al equipo, porque a veces haces estadísticas que no aportan nada a tus compañeros", explicó.

El Lugo vivió un cambio de entrenador en la quinta jornada por los malos resultados cosechados con Juanfran García al frente de la nave, el que fuera héroe de la salvación la temporada pasada. Ahora, desde la llegada de Nafti, el equipo mantiene una línea ascendente y se ha convertido en uno de los conjuntos más incómodos de Segunda División. Para Valentín, "son dinámicas, el equipo ahora está convencido con el trabajo que hace, sabemos que tenemos que ser compactos y conceder lo menos posible".

El extremo celebró el parón -el Lugo retomará la competición con la visita del Tenerife el sábado 23- y aseguró que será como una "pretemporada para prepararnos para la segunda vuelta y empezarla como nuevos físicamente".

Cuestionado por su cambio de posición, sobre todo a raíz de la actual temporada, en la que juega más adelantado y con responsabilidades puramente ofensivas, el catalán reconoció sentirse más cómodo "porque siempre me ha gustado atacar", pero añadió que todo depende "del planteamiento del equipo rival, del estilo que necesitemos en cada partido". Con todo, aseguró que aprende "cada día" de la posición, y que el haber cumplido años le ha permitido "madurar" en su juego y conocer mejor sus virtudes y defectos.

"Cuando llegué en verano lo dije y es cierto. Aquí me siento querido, cómodo, y por eso mi confianza es mayor que la de otros años. Lo agradezco y se nota en mi rendimiento", dijo Valentín, que finalizó su comparecencia apuntando que, aunque todos quieren ser "importantes", el objetivo es "lograr la salvación cuanto antes para vivir un año más tranquilo que los últimos dos":

Dos penaltis en los últimos minutos

De los tres penaltis que ha forzado esta temporada Gerard Valentín —Sabadell, Las Palmas y Leganés— dos de ellos se produjeron en los últimos diez minutos de los partidos. Son los casos de la última pena máxima, la señalada en la Nova Creu Alta en el minuto 94, y la de la segunda jornada, ante el Leganés, en el minuto 82 para conseguir los tres puntos. El penalti contra Las Palmas se produjo al inicio del choque.



Conexión con Barreiro

El delantero gallego Manu Barreiro, que acumula cuatro goles en este curso, ha convertido los tres penaltis forzados por Gerard Valentín. La cuarta pena máxima, cometida sobre Chris Ramos en el duelo ante el Alcorcón, también la materializó Barreiro, que lidera la lista de goleadores del equipo con esos cuatro tantos.



Un dolor de cabeza

Valentín, que se perderá el partido contra el Tenerife por acumulación de tarjetas, es el quinto jugador que más regates completa de la Liga (34) y ya ha provocado dos expulsiones rivales: la de Akieme en la visita del Almería (0-2) y la de Luna en la victoria contra el Girona (3-0). Además, dio la asistencia al Puma Rodríguez en el primer gol rojiblanco contra el Leganés.