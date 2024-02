El exrojiblanco Joselu Moreno se retira del fútbol a los 32 años

Joselu Moreno ha vivido la cara más amarga del fútbol. El máximo goleador de la historia del Club Deportivo Lugo, con 33 goles, anunció su retirada del fútbol después de no superar unos graves problemas en su rodilla izquierda. "Creo que no merece la pena intentarlo más, ni física ni mentalmente. Estoy cansado de no ver resultados", comenta en una entrevista al medio digital Relevo que se publicó este domingo.

La causa, una bacteria invisible con efectos irreversibles que le ha restado fuerza en una rodilla izquierda maltrecha tras una larga e intensa carrera. Sus problemas comenzaron en su segunda etapa en Lugo (2022), donde empezó a notar unas extrañas molestias que le obligarona a pasar por el quirófano. La intervención, sin embargo, no puso fin al calvario. "En Lugo empecé a notar que tenía problemas en la rodilla, que perdía fuerza y velocidad. Sin esas cualidades, yo soy un cero a la izquierda. Un día, entrenando, me di cuenta de que la gente me pasaba por encima: en los partidos cortos, en las carreras… Pedí que me hiciesen pruebas, pero no salía nada".

Casi 400 partidos, más de 100 goles y ocho clubes entre Primera y Segunda es el balance con el que se queda José Luis Moreno Joselu, delantero de Cartaya (Huelva). Vivió su esplendor en el Anxo Carro, estadio al que llegó en 2015 procedente del Mallorca y donde se convirtió en máximo goleador con 33 goles. Explotó en la temporada 2016-2017, con 23 goles en Liga —pichichi— a las órdenes de un Luis César Sampedro que dejó al Lugo en la novena posición de la tabla, su mejor resultado en los once años consecutivos que militó en la categoría de plata.