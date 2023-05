Un experto en éxitos que podría llegar al Lugo

El pilar sobre el que el Lugo quiere edificar su estructura para asaltar la operación retorno a Segunda División, una dirección deportiva conocedora de la Primera RFEF y que sepa moverse en un mercado desconocido desde hace once años, ya tiene a su favorito número uno. El vasco Carlos Lasheras ocupa el puesto más alto en la lista que maneja el presidente de la entidad rojiblanca, Tino Saqués.

Tal y como adelantó el programa de la Radio Galega Ao Contraataque y que pudo comprobar este periódico, Lasheras es el objeto de deseo de la zona noble del Ángel Carro para diseñar el proyecto de la próxima campaña.

Lasheras (Beasain, Gipuzkoa, 3-1-1966) es el actual responsable de la parcela deportiva del Sestao River, club que logró el ascenso a Primera RFEF al ganar con autoridad el Grupo 2 de la Segunda RFEF. El vasco es un especialista en ascensos. El del conjunto vizcaíno —al que llegó en junio del año pasado— es el último logrado por el que podría sustituir a Carlos Pita y Wagner Molina —quien seguirá en un cargo menor en el club— el próximo curso.

Además, supo construir el Mirandés que alcanzó las semifinales de Copa del Rey en la temporada 2011-2012, el ascenso a Segunda División ese mismo curso y dos permanencias consecutivas de los burgaleses.

Tras su paso por Anduva decidió mudarse a El Toralín y ocupar los despachos de la Ponferradina en las campañas 2014-15 y 2015-16, ambas en la categoría de plata, aunque la segunda acabó con el descenso de categoría.

Dos años después su nueva casa fue la UD Logroñés, donde estuvo entre 2018 y 2021. El primer año sentó las bases del equipo que lograría el ascenso a Segunda en 2020. Tras no lograr la permanencia en la 2020-2021 no continuó en Las Gaunas y el pasado verano llegó al Sestao River, donde su nombre volvió a ser sinónimo de éxito deportivo.

En caso de que las negociaciones no fructifiquen, el Lugo maneja otros nombres —han sido ofrecidos especialistas como Emilio Vega (ex del Alcorcón) o Manu Franco (ex de la Ponferradina)— para un puesto que precisa de premura en su contratación, puesto que debe ser el que busque el entrenador y los jugadores en un nuevo mercado.