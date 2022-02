José Antonio Caneda y Alfonso Orol, como presidente y secretario respectivamente, fueron junto con el director general, Tito Díaz, los representantes del consejo de administración del CB Breogán en la Copa del Rey, que se disputó en Granada la semana pasada.

Ambos se mostraron encantados de ver al equipo lucense en la competición con más seguimiento del baloncesto europeo después de la fase final de la Euroliga. "Es una experiencia que una vez vivida te permite darte cuenta de lo que significa, y no solo por el club y nuestros aficionados sino también por la ciudad donde se celebra. Fue un gusto ver a la gente de Lugo dar una nota de color por Granada" comenta Orol. El presidente se expresa en términos parecidos: "es un espectáculo digno de vivir; no es fácil llegar pero una vez allí te das cuenta lo que significa ver la camiseta del Breogán entre los grandes, estar con todas las aficiones". "Ver que Maximus es un foco de atracción... todo esto es muy importante. Sabemos que es muy complicado pero desde luego queremos volver", señala.

EL CLUB DE MODA. Ambos dirigentes quisieron destacar el protagonismo que tuvieron los aficionados breoganistas. "Fue excepcional. Tenemos la mejor afición. Además, pudimos ver cómo todo el mundo se acercaba a nuestras camisetas. Maximus no paró ni un solo minuto porque era solicitado por todos. Somos el club de moda. Fue la demostración de que mucha culpa del gran año que estamos viviendo se debe a la comunión total que hay entre el equipo y los aficionados", explica Orol.

José Antonio Caneda añade que la participación del Breogán y su repercusión "es algo que aún no valoramos". "Estoy seguro que esto tendrá consecuencias positivas en el futuro, sobre todo a nivel de patrocinadores. Dimos muy buena imagen y no solo el equipo y esto también se valora".

VUELTA A LA LIGA. El Río Breogán vuelve a la Liga el próximo fin de semana con dos partidos, en Badalona y Andorra. El equipo lucense tiene como primer objetivo la consecución de la permanencia pero el técnico, Veljko Mrsic, ya dejó claro que no descartan metas más altas. "Tenemos que tener en cuenta en primer lugar la estabilidad económica del club. Esto es fundamental y prioritario. Si llegamos al play off, estupendo pero lo primero es salvar la categoría y no desviarnos del presupuesto. Pies en el suelo", comenta el secretario del consejo celeste, mientras que el presidente ratificaba estas palabras. "Tenemos que tener los pies en el suelo y saber y ser conscientes del presupuesto tan limitado que manejamos. Primero hay que salvar la categoría, algo que aún hemos hecho. No nos vamos a volver locos. Tenemos que tener muy claro lo que somos y a dónde vamos".

Los dirigentes se muestran más que satisfechos por el rendimiento del equipo hasta el momento. Caneda destaca que "nadie el 20 de junio del año pasado contaba en que estuviéramos como estamos ahora. Nadie soñaba con la Copa". "Se han dado una serie de circunstancias positivas para confeccionar un equipo de ensueño. Los jugadores congeniaron totalmente, los roles están muy bien marcados", finaliza Orol.

Futuro

Jugar en Europa, una preocupación

Once equipos de la Liga Endesa participan esta temporada en las competiciones europeas. Para el Río Breogán el primer objetivo está en conseguir la permanencia –le podrían servir dos triunfos más–, pero tampoco se pierde de vista que una segunda vuelta dentro de unos parámetros normales podría llevar al equipo a jugar en Europa el próximo curso.



"Es algo que nos preocupa. Para jugar en Europa hay que tener una plantilla muy completa porque el desgaste es mucho. Hay jugadores en equipos que juegan competición europea, que cobran más de lo que es nuestro presupuesto. Va a ser complicado, pero llegado el caso habrá que buscar soluciones", comenta José Antonio Caneda. "Habrá que poner la maquinaria a funcionar a todo gas y buscar dinero debajo de las piedras. También hay que pensar que podría haber patrocinadores interesados", dice Orol.



La marcha de Paco Olmos

De la marcha de Paco Olmos, el presidente breoganista indica que "se ajusta a la ley, nada que decir. Pero pienso que fallaron las formas. En Granada hablaron conmigo directivos del Burgos y reconocieron que no había sido muy justificable lo que habían hecho. Pidieron disculpas y las aceptamos".