La nueva jugadora del Durán Maquinaria Ensino Tamara Abalde se mostró este jueves "muy feliz" en su presentación, reiteró que era una oportunidad muy buena para ella y no dudó en aceptarla como un nuevo reto profesional.

"El Ensino para mí era un destino que me apetecía, quería volver a Galicia y eso supuso un plus evidente, pero realmente lo importante para mí fue el proyecto que tiene ahí el Ensino, el trabajo visto en las últimas temporada y también el hecho de contar con un equipo interesante con grandes retos. Era un momento perfecto para estar aquí", aseguró la jugadora gallega.

Tamara Abalde reflexionó también sobre su regreso a Galicia y su adaptación al equipo. "Todo va muy rápido, me he adaptado muy fácil, me siento como en casa desde el primer día. Conocía a varias compañeras y también al entrenador, Miguel Ángel Ortega, y me siento muy bien en la dinámica del equipo", dijo.

La nueva jugadora del equipo lucense insistió en que se encuentra bien tras el paso por los Juegos Olímpicos de Tokio y valoró la versatilidad de la mayoría de jugadoras del Ensino como una de las claves de cara a esta temporada. "Hubo poco tiempo de descanso tras los Juegos, pero mentalmente el cambio de escenario hace que todo sea positivo y físicamente me encuentro bien. Creo que es algo muy importante el hecho de que todas las jugadoras podemos dar varias roles en la pista, aportar cosas diferentes, intensidad, defensa, alegría en ataque gracias a la versatilidad y que todas demos un paso adelante en lo que se refiere a competitividad", manifestó la jugadora.

Con menos de un mes, el Durán Maquinaria Ensino tiene claro que el primer objetivo es la clasificación para la fase de grupos de la Eurocup. "Es el primer reto, es bonito y nos ilusiona. Todas tenemos muchas ganas y nos estamos preparando al máximo. Los entrenamientos se hacen largas y lo que deseas es que lleguen los amistosos y poder competir para ver por dónde hay que trabajar y lo que hay mejorar", dijo.

ORTEGA. El técnico del conjunto lucense, Miguel Ángel Ortega, valoró la llegada de Abalde y todo lo que puede aportarle al equipo.

"Le hablé al presidente, Manuel Durán, sobre la posibilidad de contar con Tamara Abalde, que era una jugadora que estaba en el mercado y que siempre me gustó, una jugadora versátil y conoce muy bien el juego. Es de esas jugadoras que son muy útiles para el equipo. Todos sabemos lo que puede aportar por su experiencia, en cohesión de equipo y trabajo de grupo. Es de esas jugadoras que te ayudan a que las cosas vayan mejor", manifestó el entrenador del equipo lucense.