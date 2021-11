El triatleta Esteban Basanta supera las expectativas

"He superado con creces las expectativas que me puse a principios de año", reconoce el triatleta lucense Esteban Basanta sobre una temporada, la de 2021, en la que ha exhibido todo su potencial con tan solo 19 años.

Su reto no era otro que participar en el Mundial sub-20, que se celebró el pasado día 6 de este mes en Quarteira (Portugal) y no solo lo consiguió, sino que en un día el que no se sintió en sus mejores condiciones, logró un extraordinario noveno puesto superando a favoritos como el alemán Henry Graf, el británico Daniel Dixon o el portugués Alexandre Montez, que corría en casa y delante de su afición. "Estos días he hecho repaso de mis objetivos y estoy muy contento. Ha sido una pasada", dice, orgulloso.

El lucense reconoce que llegó a Quarteira "mejor que nunca, bien en todos los aspectos" y con la confianza de "disputar la carrera y con la idea de ganarla", pero pronto se dio de bruces con la dura realidad. "Todo fue sobre ruedas pero es verdad que había un grupo de 10 o 15 atletas que podían ganar la prueba". Él fue uno de ellos. Tras una gran salida en natación, "de las mejores que hice nunca", se instaló en el grupo de cabeza cuando llegó el turno de la bicicleta, donde sufrió. "No me encontré bien y sufrí bastante, pero al final nos bajamos unas 25 personas para la parte de carrera a pie, la que mejor se me da, pero que también me costó mucho".

Basanta superó a favoritos en el Mundial sin tener su mejor día

Ese sufrimiento, quizá inesperado por el gran nivel de los participantes, no evitó que Basanta disputara la carrera hasta el final. Su noveno puesto así lo atestigua, superando a muchos de los grandes favoritos y después de "pasarlo muy mal" en los dos últimos tercios de la cita. "No tuve piernas para estar en las medallas, pero acabé contento porque sufrí pero terminé entre los diez primeros. No me supo nada mal. Si llego a tener un buen día hubiera acabado mucho más arriba", asegura.

Quarteira y el Duatlón de Lugo, que conquistó con autoridad, fueron las dos últimas citas de una temporada que ha superado todas sus aspiraciones: undécimo en el Europeo, noveno en el Mundial, tercero en el campeonato de Europa de relevos mixtos, campeón europeo de acuatlón y campeón nacional de triatlón júnior. Un año soñado que completó con la primera plaza del duatlón de Lugo, desarrollado este pasado fin de semana y que sirvió para poner el broche a un año determinante en su futuro a corto plazo, porque tras un mes de diciembre de merecido descanso, Basanta competirá en categoría sub-23 a partir de 2022.

"Ha estado muy bien y me lo he pasado muy bien", reconoce un atleta que convive desde hace años con la presión de los resultados que se esperan de un deportista con un potencial tan alto como el suyo. Pero lejos de pasarle factura, Basanta disfruta y transforma los focos en ambición competitiva. Hay triatleta para rato.

Marzo Saúde, vital en su recuperación

Esteban Basanta atravesó por un pequeño "bache" físico el pasado verano, con una lesión en la espalda que le mantuvo en el dique seco casi dos meses.



Trabajo fundamental. "Agradezco el apoyo a mi familia, a mi equipo, el Cidade de Lugo Fluvial, pero sobre todo a la Clínica Marzo Saúde, porque me pusieron de vuelta en la competición y fue algo importantísimo en mi temporada", recuerda.



La Clásica Lugo. Otro de los apoyos determinantes en el año de su confirmación como triatleta con presente y futuro es el que le brinda la clásica Lugo«Me cedieron la bicicleta con la que he competido y ha sido una ayuda increíble». Su vinculación con la firma nació a principios de 2020 y los resultados han sido inmejorables.



Ya de vacaciones. Tras un año repleto de competiciones y alguna que otra lesión, Esteban Basanta afronta un mes de descanso, de "poco entrenamiento" y de preparación para afrontar la próxima temporada, donde da un salto de categoría e incrementa sus objetivos. "En 2022 quiero mejorar lo conseguido en 2021", dice un triatleta que tiene mucho margen de mejora para alcanzar su máximo nivel.