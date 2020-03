O exbreoganista Alfonso Reyes recibe o alta hospitalaria tras vencer o coronavirus

O exxogador do Breogán Alfonso Reyes, que foi ingresado no hospital Puerta del Hierro de Madrid con coronavirus o pasado día 21, recibiu este venres o alta. Reyes anunciouno a través de Twitter cunha mensaxe que incluía unha foto de Winston Churchill facendo o sinal da vitoria.

O exinternacional festexou que tamén lle deron o alta ao seu compañeiro de habitación e, xa desde a súa casa, anunciou que perdera oito quilos. Ademais, mostrou a súa gratitude cara a todos os que se preocuparon por el e, en especial, ao persoal do hospital Porta de Ferro.

Foron moitas as mostras de alegría tras coñecer a noticia entre os afeccionados do Breogán, que gardan un grato recordo do paso de Alfonso Reyes por Lugo.