Ethan Happ: "Para ser un buen equipo necesitamos del esfuerzo colectivo"

Su trayectoria en el Riesen Ludwingsburg alemán la pasada temporada llamó la atención de los técnicos del Breogán, que no dudaron en incorporarlo al nuevo proyecto. No hubo que esperar mucho para comprobar el acierto de esa decisión y, de hecho, el estadounidense está mejorando los números que exhibió en la Liga alemana (9,3 puntos y 6,8 rebotes pasó a los actuales 11,3 puntos y 6,8 rebotes). Ethan Happ es el jugador más valorado y el segundo anotador del equipo lucense en la presenta campaña. En el aspecto reboteador domina la Liga Endesa con casi ocho capturas por encuentro y exhibe en cada partido su depurado juego de pies y su gran visión de juego.

Es su primera experiencia en España. ¿Cómo se ha encontrado hasta el momento en Lugo y en el Río Breogán?

Lo cierto es que estoy disfrutando de la ciudad, tanto de sus monumentos como la Muralla, que es impresionante, como con la vida en la propia ciudad. Me siento muy bien y, como dije, disfrutando. Además, el club me está tratando de una forma genial y tanto el cuerpo técnico como los jugadores tienen muy buen carácter y estoy agradecido de cómo me tratan.

Lugo es una ciudad pequeña pero en la que se vive con intensidad el baloncesto.

Estoy de acuerdo. Hasta ahora solo puedo decir cosas buenas. La bienvenida de los aficionados fue muy buena y noto el cariño de los seguidores no solo en el Pazo sino también por la calle. Después está la experiencia de jugar aquí, de cómo anima el publico, incluso perdiendo. Es algo único que no había vivido hasta ahora.

😎 ¿Qué puede esperar un base en cuerpo de pívot, amante del ajedrez y con un club de 📚 cuando le citan a una 'entrevista con acb'?



Seguro que lo que no imaginaba era que iba a enfrentarse a una de los 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 más duras de su vida...@EthanHapp22, un jugador DIFERENTE pic.twitter.com/TA6yhKZiIC — Liga Endesa (@ACBCOM) December 23, 2022

Máximo reboteador de la Liga Endesa y uno de los referentes de su equipo. ¿Está satisfecho de sus actuaciones?

Para mí es muy especial jugar en la ACB. En esta competición solo hay dos plazas por equipo para jugadores no europeos y esto lo hace difícil. Es una Liga divertida, con un ritmo de juego muy alto y esto hace que yo esté muy a gusto. Pienso que he estado bastante sólido hasta ahora pero seguro que puedo jugar mejor. Lo más importante para mí es ser más consistente en el juego.

Por lo visto hasta ahora, el éxito de su equipo radica en el juego de conjunto...

otalmente de acuerdo. No somos un equipo donde nuestro máximo anotador meta 25 puntos por partido pero sí que en cada encuentro hay varios jugadores que anotan por encima de los diez puntos. Obviamente, hay jugadores que están más tiempo con el balón en las manos, que son más generadores de juego pero para ser un buen equipo, para competir, está claro que necesitamos el esfuerzo colectivo.

Seis victorias y seis derrotas es un buen balance para un equipo totalmente renovado y con varios debutantes en la Liga. ¿Está satisfecho?

No es para estar decepcionados ni mucho menos, llevamos las mismas victorias que por ejemplo el Valencia, que es un equipo de Euroliga, pero no estoy satisfecho del todo porque podríamos haber ganado algún partido más que tuvimos al alcance de la mano.

¿Qué cree que necesita mejorar su equipo?

Probablemente hacer partidos un poco más completos jugando a buen nivel. Todos los equipos tienen lapsus a lo largo de los partidos pero nosotros tenemos que conseguir que esos lapsus sean lo más cortos posibles, no somos un equipo de estrellas y necesitamos estar bien colectivamente.

¿Es esta la causa por la que no han ganado aún a ningún equipo de la zona alta de la clasificación?

No lo sé. Me acuerdo de los partidos ante Joventut y Valencia, en los que si hubiésemos jugado todo el partido como lo hicimos en los tres primeros cuartos nos los habríamos llevado.

¿Pueden derrotar al Baskonia el próximo martes?

Estamos entrenando lo más fuerte y lo mejor posible para poder hacerlo pero nunca se sabe. Cada partido es difícil, esta Liga es muy dura y no sabemos lo que puede ocurrir. El Baskonia está jugando bien y conozco a Howard porque nos enfrentamos en la NCAA y la verdad es que estoy impresionado con el nivel que está mostrando.

¿Sigue contemplando la posibilidad de jugar con Macedonia?

Sí, tengo todo el papeleo preparado, lo único que falta es jugar con ellos un partido y espero hacerlo en las próximas ventanas de febrero. Sería algo muy bueno para mí por la limitación de plazas para jugadores no europeos.