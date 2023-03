Los motivos por los que Ethan Happ adora Lugo

En vísperas del derbi ante el Obradoiro, Ethan Happ se sincera ante las cámaras de Movistar +. El pívot de Illinois, máximo reboteador de la Liga Endesa, habló del juego del equipo y del nivel que se encontró en su primera etapa en la ACB, pero también lo hizo de su vida personal en la ciudad de las murallas.

Antes de nada, el pívot del Río Breogán agradeció a la grada el apoyo que le brinda el equipo en cada partido en el Pazo: "Una de mis cosas favoritas de esta ciudad es la afición: ganando o perdiendo por 30 tienen siempre el mismo nivel de intensidad".

También se pronunció sobre la meteorología gallega, sacándole el lado positivo: "Se menosprecioa mucho el tiempo en Lugo, pero eso solo hace que los días soleados sean más especiales".

En cuanto a su día a día, Happ admitió que es "muy fan de Lugo". "Es muy difícil encontrar a alguien que hable fluido inglés, pero así puedo trabajar mi español", explicó el interior de Milan, quien desveló otro de los secretos de la ciudad: "Me encanta ir a los restuarantes y que me den tapas, toda es comida gratis". Eso sí, a Happ no le gusta el pulpo. No se puede ser perfecto.