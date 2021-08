La eternidad espera en Tokio a Adrián Ben

La eternidad espera este miércoles en el día de su 23 cumpleaños a Adrián Ben, que cumplirá su gran sueño al convertirse en el primer lucense en pisar una final olímipica de atletismo y en el primer español en competir en una carrera por las medallas en los 800 metros lisos. A las 14.10 (hora española), el atleta de Viveiro tendrá pendiente de sus zancadas a muchos aficionados españoles, pero sobre todo a sus paisanos de Viveiro, con una pantalla instalada en los jardines de Noriega Varela para todos aquellos que quieran presenciar la prueba en directo y disfrutar con las evoluciones del ídolo local.

Pese a su excepcional actuación en el campeonato del mundo de 2019 en Doha, donde fue sexto, pocos confiaban en que Adrián Ben pudiera superar la primera criba y mucho menos las semifinales, al contar con más de 10 atletas con mejor tiempo que el suyo en esta temporada. Tras clasificarse en las series eliminatorias por puestos —fue tercero en su serie— también consiguió avanzar desde la semifinal, esta vez por tiempos, para colarse entre los ocho mejores del campeonato que al final serán 9 tras la recalificación de Nijel Amos, que cayó en una de las semifinales.

El que sí creyó siempre en sus posibliidades fue el propio Adrián Ben, que antes de los Juegos Olímpicos ya dejó bien claro que no firmaba ningún resultado que no fuese mejorar el sexto puesto de Doha. Pues bien, ahora tendrá la oportunidad de hacerlo e incluso de pelear por algo todavía más grande como optar a las medallas, aunque para ello necesitará posiblemente que no se dé una carrera demasiado rápida y mejorar su marca de 1.44.18, de la que ya quedó muy cerca en las semifinales, con 1.44.30.

RIVALES DE LUJO. Ben compartirá escenario con medallistas olímpicos y mundiales, pero ya demostró tanto en el Mundial de Doha como en las eliminatorias y semifinales en Tokio que es capaz de competir contra cualquiera. La marca de Adrián es la sexta entre los registros conseguidos esta temporada, igualado con Clayton Murphy y solo el francés Tual y el bosnio Tuka están por detrás.

Los dos grandes favoritos según los registros conseguidos este año son Nijel Amos, de Botswana, y Emannuel Korir, de Kenia. El primero resurgió después de algunos años de ostracismo tras conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Amos se presentará en la salida con la mejor marca del 2021, siendo el único atleta que bajó de 1.43.00, aunque la caída sufrida en las semifinales puede dejar ciertas dudas sobre su rendimiento. Korir, por su parte, busca su primer gran éxito internacional después de haber corrido en 1.42.05 y de dejar buena impresión tanto en las series como en las semifinales.

Pero en una final de unos Juegos Olímpicos posiblemente cuente más la experiencia en situaciones semejantes a la que se vivirá este miércoles y el rendimiento probado en la alta competición que las marcas y ahí surgen dos nombres por encima del resto: Amel Tuka y Clayton Murphy. El bosnio es el atleta con mejor palmarés de los nueve que estarán en la parrilla de salida, con dos medallas en campeonatos del mundo, bronce en Pekin 2015 y plata en Doha, buscando ahora, con 30 años, redondear su currículo con una medalla olímpica. El americano Murphy, por su parte, ya sabe lo que es subir a un podio olímpico, ya que fue bronce en los Juegos de Río, e intentará mejorar esa posición.T anto Tuka como Murphy mostraron solidez en las series y en las semifinales.

TAPADOS. Lejos de los focos llegó a Tokio el australiano Peter Bol, con un 1.44.62 que bajó cada vez que salió al tartán en los juegos. Bol se impuso tanto en las series como en la semifinal. También el polaco Dobek ha demostrado un gran potencial, mientras que el francés Tual también ha evidenciado un gran progreso. Entre ellos, un vivariense tratará de seguir asombrando al mundo.