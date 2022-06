Gran parte del éxito o del fracaso de una temporada depende del trabajo que en estas fechas se realizan en los despachos. Y más cuando un presupuesto reducido, o si se quiere muy inferior a la media de la competición, potencia los efectos de un error.

Y en esto están ahora los dirigentes y técnicos del Río Breogán en su doble vertiente económica y deportiva. Una vez asumido que no habrá variaciones con respecto a los patrocinadores principales, aunque con cierto incremento con respecto a la aportación de la pasada temporada, se busca ahora una mayor implicación de las instituciones, sobre todo para facilitar la participación del club lucense en competición europea.

En la temática deportiva la atención no solo se centra en la incorporación de jugadores sino también en la estructura del cuerpo técnico del club. En estos momentos solo está confirmado Veljko Mrsic. Javi Muñoz ya finalizó el contrato el pasado 30 de mayo, y el de Quique Fraga lo hará el 30 de junio. En el caso de Oriol Comas, hasta el 30 de junio tanto el club como el entrenador pueden romper su relación, lo que en estos momentos parece lo más probable.

Con respecto a Javi Muñoz, con el que Tito Díaz ya mantuvo un primer contacto, y Quique Fraga no se esperan problemas para su continuidad . Tampoco con el preparador físico Rubén Portes quien tiene contrato en vigor aunque con una opción de rescisión, peor en el club se confía en su continuidad.

Tampoco se esperan variaciones en el equipo médico en el que permanecerán Luis Coira, Luisa Ibañez y Pablo Duarte.

En cuanto a posibles incorporaciones de jugadores no hay novedades relevantes más allá del presunto interés, publicado por la prensa malagueña, del Río Breogán, junto con Betis y Manresa por conseguir la cesión del pívot Yannick Nzosa con el que el Unicaja, más bien su técnico Ibon Navarro, no cuenta para la próxima temporada.

Yannick Nzosa es un pívot nacido en la República Democrática del Congo hace tan solo 18 años. Mide 2,08 metros de estatura y llegó a Málaga en el verano de 2019, cuando aún no había cumplido los 16 años de edad.

El hecho de que Nzosa no pudiera jugar partidos oficiales durante el primer año en España, al no disponer del transfer de su anterior clube, hace que todavía no tenga la consideración de jugador de formación y este es un inconveniente importante y que desde luego podría limitar mucho el interés del club lucense por hacerse con sus servicios.

El Breogán se acerca a la BCL

Los dirigentes del Río Breogán mantuvieron contactos en los últimos días con el Ceo de la Basketball Champions League, Patrick Comninos, en lo que parece un evidente paso adelante del club lucense en su decisión de participar en la primera competición europea de la Fiba, en caso de recibir la correspondiente invitación.



El plazo para realizar la preinscripción en la BCL finaliza el próximo día 17 y los equipos admitidos se conocerán siete días más tarde. El Breogán, salvo renuncias masivas de los equipos Eurocup, tiene muchas opciones.