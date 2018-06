Una estructura continuista para el CD Lugo que viene

«La base del equipo está prácticamente construida», repitió en varias ocasiones Víctor Moreno en su despedida como director deportivo del Lugo. El manchego evidenció una realidad sobre la primera plantilla del club rojiblanco, donde 17 futbolistas cuentan con contrato para la próxima campaña, incluyendo Hugo Rama, fichado del Cerceda.

Esa será la espina dorsal de un equipo al que le queda por confirmar su cerebro, ya que la marcha de Francisco Rodríguez del banquillo lucense obliga al club a buscar un nuevo entrenador que explote las virtudes de un vestuario continuista. Porque la mayoría de los jugadores con contrato en vigor han sido importantes en la campaña pasada, que tuvo un gran inicio pero que se diluyó en una segunda vuelta más discreta.

Si hay 17 jugadores que cuentan con muchas posibilidades de mantenerse en el Ángel Carro en la campaña 2018-2019, los diez que finalizan su relación con el conjunto presidido por Tino Saqués cuentan con nulas posibilidades de formar con la rojiblanca desde agosto.

Roberto es el único que seguirá ligado al Lugo, pero no bajo los palos de la portería, sino como parte del personal del club. Todavía sin puesto por definir, podría ejercer de preparador de porteros —se acaba de sacar el título oficial expedido por la Federación Española— o como parte del staff de la nueva dirección deportiva.

Tampoco seguirán los cedidos. Lemos volverá al Celta al recuperarse Campabadal para el comienzo de la Liga, mientras que Luis Muñoz hará lo mismo en el Málaga tras no funcionar en la defensa del Lugo toda la campaña. En la parte de arriba, Jaime Romero contaba con una opción de compra en caso de ascenso a Primera, variable que no se dio. Tampoco seguirá Albarrracín, ya que el Lugo no ejercerá la opción de compra sobre él y volverá a Peñarol de Montevideo. En la punta del ataque, Chuli y Fydriszewski no cuajaron y apenas aportaron un gol cada uno. Chuli volverá al Getafe, mientras que el ‘polaco’ hará lo propio al Newell’s Old Boys. En cuanto a los que finalizan contrato, como son los casos de Carmona, Mario Barco y Fede Vico, ninguno jugará en el Ángel Carro la próxima campaña. El riojano tiene una oferta del Lugo encima para continuar, pero todo hace indicar que abandonará la entidad. Vico hace tiempo que ya había comunicado su adiós. Ambos suenan para el Deportivo. Además, el Lugo confirmó en el mes de enero la llegada de mediapunta Hugo Rama, procedente del Cerceda.

En cuanto al nuevo director deportivo, el presidente del Lugo, Tino Saqués, concluyó ayer su ronda de entrevistas con los candidatos para la puesto, por lo que la decisión será inminente. Emilio Viqueira es el mejor colocado para suplir a Víctor Moreno.