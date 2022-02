Estratosférica Xela Martínez: a la final del Nacional de los 3.000 a sus 16 años

La lucense Xela Martínez ha vuelto a deslumbrar al atletismo nacional. La perla de la Escola Atlética Lucense, que acaba de cumplir apenas 16 años en enero, logró clasificarse para la final absoluta de los 3.000 metros en el Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta. Xela, con sus 9.14.96, pulverizó su propio récord nacional sub 18 (rebajando 15 segundos su marca), batió el récord de España sub 20 y estableció la tercera mejor marca europea de todos los tiempos para una atleta menor de 18 años. Con, recordemos, 16 recién cumplidos.

"No me esperaba esta marca para nada. No fui consciente de que íbamos tan rápido, iba pendiente de que no me cerraran", explicó Martínez al finalizar su semifinal, en la que cruzó la meta en sexta posición.

La lucense fue protagonista desde el inicio de la prueba, colocándose a la cabeza del grupo: "Por posiciones sabía que era muy difícil meterme, y como en la anterior serie hicieron más o menos mi marca, intenté meterme por tiempos".

Martínez, además, reconoció que la presencia de sus compañeros de la Escola Atlética Lucense en las gradas –el Nacional es en Ourense– fue un plus: "Están todos mis amigos, que gritaron un montón y me motivaron muchísimo".

La final de los 3.000 metros se disputará este sábado a partir de las 20.50 horas (Teledeporte), una carrera a la que la lucense llega sin presión: "Mi objetivo era pasar a la final y ahora no tengo objetivo. Voy a pasármelo bien y ya", indicó.