"Estoy recogiendo los frutos de lo que sembré durante toda mi vida deportiva"

Con sus dos goles en la final, Daniela Domingos Lopes, Dany, fue clave en la victoria del Pescados Rubén Burela FSF en la final de la Copa de la Reina ante el Melilla disputada en Madrid el pasado domingo. A sus 36 años, la jugadora brasileña vive uno de sus mejores momentos como deportista gracias a su protagonismo en el mejor equipo del mundo y a su reciente convocatoria con la selección española de fútbol sala para jugar un amistoso. Además, es junto a Peque, Jozi y Lara Balseiro las únicas que son tetracampeonas, ya que levantaron la primera Copa de España en 2013 y han vuelto a repetir en las tres últimas ediciones de la Copa de la Reina.

¿Cómo se siente después de conquistar la cuarta Copa con el Pescados Rubén FSF?

Realizada, contenta, con un placer enorme por haber conquistado la Copa de la Reina y haber participado de ello.

Y usted vaya si ayudó, con dos goles para su equipo en la final que ganaron al Melilla por 3-1.

Era un partido donde vi la posibilidad de ayudar al equipo desde el juego de pívot y lo hice. Salí muy enchufada desde el principio, buscando el balón, recibir, girar y tirar, o dar juego a las compañeras.

Con 36 años, ¿está viviendo su mejor temporada?

No te puedo decir si es la mejor, pero sí que estoy recogiendo los frutos de todo lo que sembré a lo largo de mi vida y mi trayectoria deportiva. Todo el trabajo de todas las temporadas, de la gente que hay detrás, como el preparador físico, el fisioterapeuta, la familia... Gente que apostó por mí, por mi manera de jugar.

Copa de la Reina, Supercopa, convocatoria con la selección española. ¿Se puede pedir algo más a esta temporada?

Me han dado una oportunidad que yo creo que merecía antes (se refiere a la convocatoria con la selección española). Yo llegué al Burela desde Córdoba después de marcar 46 goles y me preguntaba: ¿qué más tengo que hacer para que me convoquen? Ahora ha surgido la oportunidad. Y esa convocatoria con la selección española, donde me recibieron con mucho cariño, me motivó más para esta Copa de la Reina.

No sé si es su mejor temporada, pero sí posiblemente que está viviendo sus mejores momentos como deportista.

Por supuesto. Títulos, goles, convocatorias con la selección... Me quedo sin palabras.

¿Hubo mucha fiesta de celebración?

Toda la noche. Yo, a mitad de la noche, me eché a dormir, porque soy de dormir pronto, pero las compañeras lo han disfrutado muchísimo.

¿La semifinal ante el Futsi fue el partido clave?

No solamente era la semifinal. Llegábamos después de haber perdido contra ellas en Liga ante nuestro público (1-2 en el pabellón Vista Alegre hace dos semanas) y eso nos abrió los ojos, corregimos detalles, el grupo estuvo más unido que nunca y logramos la victoria.

¿Han echado de menos a Julio Delgado?

Nos hemos acordado de él en todo momento. Ha estado en contacto con nosotras, dejando mensajes, hablando con Lucas. Él es partícipe de este título porque sin él no hubiéramos llegado donde estamos ahora.

¿Hay más hambre de títulos en el vestuario del Pescados Rubén Burela FSF?

Queremos más hazañas. Esto no sería posible solo con amor por el fútbol sala. Hay que tener una buena estructura detrás y eso nos lo dio el club y el patrocinador. Y ahora vamos a luchar por más títulos, retos nuevos. Han sido muchos años de trabajo mental y físico. Llegar es la clave, pero mantenerse es complicado.

Han conseguido este título con cuatro bajas muy importantes.

Nos dio más motivación y más responsabilidad y cuando vuelvan las que están lesionadas aún seremos más fuertes.

¿Queda Dany para rato o está cerca el final de tu carrera deportiva?

Tengo muchas ganas de seguir trabajando, de dejar mi marca en la pista, de meter miedo a las rivales, de marcar goles y de decirle a la seleccionadora española que estoy aquí, que seguiré luchando para que me vuelvan a abrir las puertas del equipo nacional. Vivo por y para el fútbol sala hasta que mi cuerpo aguante.