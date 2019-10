Eloy Jiménez: "Yo estoy muy tranquilo sobre mi futuro"

El TÉCNICO del Lugo, Eloy Jiménez, no teme por su puesto, al menos a corto plazo y a pesar de los malos resultados y la mala imagen del equipo en los últimos partidos, sobre todo en el Ángel Carro.

"Yo estoy muy tranquilo. Hay cosas más importantes en la vida. Es mi trabajo y mi profesión y quiero que salgan las cosas bien, pero si el entrenador está pensando en estas cosas no vive. Lo que tengo que centrarme es en trabajar 24 horas para dar con una solución. ¿Que no es así? Pues nos iremos para casa, porque esa decisión no depende de mí. Estoy muy tranquilo y poco más. Es normal que la gente habla y critique, porque si el equipo no gana es algo normal del fútbol", valoró.

"Cuando no se gana no se da con la tecla. Tendremos que buscar la solución para poder ganar aquí. El partido era el que me esperaba ante un equipo en gran estado de forma, con jugadores de alto nivel", declaró Jiménez.

Sobre el partido, el técnico de Hellín dijo: "habíamos hablado de hacer desde el inicio un partido intenso, que no se apoderaran del balón". "Pero en ningún momento se lo quitamos y si no eres capaz de hacer eso ni de ir a presionar es complicado ganar", añadió.

"Estás a merced del rival al no tener el balón y a un equipo que tiene tanta calidad es complicado llegarle", valoró. "Teníamos claro que teníamos que juntarnos, porque si a este equipo le dejas que se junte entre líneas es un equipo que llega a portería con verticalidad, porque tienen jugadores para el último pase. Teníamos que reducir esos espacios y cuando recuperásemos jugarles por los lados de los laterales. Tener un primer pase y salir rápido cuando nos pillara en zona de repliegue para transitarles rápido, pero no tuvimos seguridad con el balón, porque tuvimos pérdidas muy rápidas", finalizó Jiménez.