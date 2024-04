"Estoy muy orgulloso de mi plantilla y de su trabajo diario"

Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, comentó este jueves en la rueda de prensa previa al trascendental encuentro que el conjunto celeste disputará ante el Zunder Palencia mañana en el Pazo (19.30 horas) que la presión en el equipo "existe", pero que deben afrontarla como "un factor que nos pueda ayudar a mejorar". El técnico balcánico dijo que se siente "muy orgulloso" de su plantilla, con su "trabajo día a día".

Pese a que se enfrentan los dos últimos clasificados de la Liga Endesa -el Breogán es decimoséptimo, con un bagaje de 7-20; el Palencia, farolillo rojo con 5-22-, el técnico croata considera que el encuentro ante el conjunto castellano es "importante",aunque "no una final" y aseguró no temer una destitución en caso de derrota. "No, ¿qué puede pasar? Vamos a darlo todo y junto con nuestra afición intentar ganar este partido", señaló.

La presión es algo inherente al deporte, aunque mucho mayor cuando conseguir la victoria es una obligación, y en esta coyuntura se halla en la actualidad el Breogán. Mrsic hizo un análisis al respecto y aportó también la solución. "La presión existe, esto no podemos negarlo, pero hay que afrontarlo como un factor que nos pueda ayudar a mejorar. A mí personalmente me gusta mucho más jugar este tipo de partidos a los que disputamos el año pasado durante cinco jornadas, en los que no podíamos ni subir ni bajar posiciones en la clasificación", indicó.

"Debemos poner nuestro empeño en entrenar cada día bien, estar muy concentrados y en hacer bien cada posesión, sin focalizarnos en el resultado final. Debemos canalizar esta presión para ponernos más fuertes. Sabemos que el baloncesto no es algo vital, pero sí muy importante para los todos los breoganistas. Esto, repito, no debe meternos presión, sino que debe ser un orgullo para nosotros, nos debe servir para unirnos todavía más", añadió el entrenador de Split.

El preparador breoganista mostró su satisfacción con su plantilla y se mostró transigente pese al mal partido que realizó el equipo ante el Bilbao. "Lo más importante es que lo dan todo y yo estoy de verdad muy orgulloso con mi plantilla, con su trabajo día a día. Son estas cosas que a veces pasan en los partidos: desacierto, no reconocer situaciones..., le acontece a todos los equipos e incluso a baloncestistas con mayor nivel. Pero estos jugadores ya han demostrado en Barcelona que pueden dar otra cara y precisamente esa cara es la que intentaremos dar en el choque del sábado", manifestó.

ROBINSON. Sobre Justin Robinson, Mrsic expuso su confianza en él, aunque matizó que para adaptarse a la ACB "se necesita algo de tiempo". "No es sencillo llegar a un equipo que lleva jugando ocho meses y empezar. Robinson viene de otra Liga muy diferente, con otra táctica, con otros compañeros, con otras virtudes que los nuestros. Es muy buen chico y en Santiago ya demostró lo que puede hacer. En el partido contra el Bilbao no estuvo acertado pero en el segundo cuarto, con él en la pista, hicimos un parcial de +8 -del 11-21 se pasó al 19-21- y seguro que nos va a ayudar", formuló.

En cuanto al rival, el entrenador croata observó que este choque será muy diferente al encuentro de la primera vuelta -el Breogán cayó en Palencia por 74-59- porque el equipo castellano "ha cambiado mucho", aunque matizó que "nosotros también hemos cambiado bastante nuestra rotación" desde entonces. "El Palencia tiene mucho talento en sus jugadores exteriores, mucha energía en los puestos de 'tres' y 'cuatro' y dos pívots muy altos -Anzejs Pasecniks (2,16) y Matt Haarms (2,21)-. En algunos partidos ha sido capaz de meter 15-16 triples. Está alternando mucho su defensa, bien preparado y practica buen baloncesto", analizó.

Sobre el choque que más le conviene al cuadro lucense, Mrsic fue diáfano: "Nos interesa un partido en el que podamos controlar el ritmo del juego. En ataque, mover el balón, buscar el jugador abierto y en defensa estar sólidos, con cinco jugadores detrás del balón. No hay muchos secretos".

Veljko Mrsic eludió referirse al encuentro de mañana como una final; sin embargo no rehuyó referirse a las posibles repercusiones que una derrota le podrían acarrear. "Cada partido es importante, pero contra el Palencia no es una final; una final es cuando se juega el último partido", dijo.

A la pregunta ¿teme que pueda haber algún movimiento si se pierde?, el técnico del Breogán no se escondió. "Solo puede haber un movimiento, porque los jugadores no se pueden mover", expuso. Y a la más concreta de ¿teme que haya una destitución?, su respuesta fue convincente. "No, ¿qué puede pasar? Vamos a darlo todo y junto con nuestra afición intentar ganar el partido", remarcó.

Para finalizar la comparecencia, el preparador croata señaló que "desde el inicio de la temporada ya sabía que íbamos a sufrir". "No es fácil cambiar cada año a la mayoría del equipo y con un presupuesto como el que tiene el Breogán, que es el más bajo de la Liga Endesa. Especialmente esta campaña hemos tenido muchos problemas que no son normales, vamos a decir, y esto ha pasado la cuenta", subrayó.

Sajus es duda para disputar el partido

Martynas Sajus, que ya se había recuperado de su esguince de ligamento en su rodilla derecha —el pívot lituano ya jugó algunos minutos ante el Bilbao el pasado sábado—, no pudo en entrenarse con normalidad desde el martes debido a unas molestias en un gemelo. Sajus fue sometido este jueves a una resonancia y de los resultados de esa prueba dependerá su participación en el importante partido de mañana en el Pazo

Entradas agotadas

Las entradas para presenciar el Breogán-Palencia están agotadas desde el jueves. En consecuencia, las únicas localidades disponibles serán las que puedan ir liberando los abonados del conjunto lucense que no puedan asistir. Una vez liberadas, el sistema las pone a disposición para el público en general en la taquilla on line del club.

225 aficionados palentinos

El partido ha levantado también una enorme expectación en la ciudad castellanoleonesa. El Breogán le facilitó 225 entradas al club morado, tal y como el Palencia había hecho en el encuentro de ida, en el que hubo una numerosa representación de seguidores celestes.

Fiesta previa al choque

La peña Embreogados y la Grada de Animación del Palencia organizan una fiesta previa al partido de mañana con los hosteleros de la calle Bispo Basulto. El evento se desarrollará entre las 12.30 y las 18.30 horas y continuará a la conclusión del partido hasta la madrugada. La animación correrá a cargo de conocidos DJ, entre ellos Jacobo Gómez, speaker del conjunto breoganista.

Trasciende el óbito de Jim Rowinski, ex del Breogán

La triste noticia del fallecimiento del exjugador del Breogán James Rowinski a los 62 años de edad, que se produjo el pasado 2 de febrero, trascendió este jueves en Lugo a través de las redes sociales.

El pívot estadounidense defendió la camiseta celeste la temporada 1990-91. Jugó 5 partidos, con los siguientes promedios: 19 puntos, 5,8 rebotes y 28 minutos.