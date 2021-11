Musa, tras llegar a Sarajevo: "Estoy feliz por venir aquí"

La selección de Bosnia vuelve a contar con su ídolo. La llegada a Sarajevo de Dzanan Musa y su primer entrenamiento con el equipo nacional en la mañana de este jueves centró la información deportiva de un país donde el baloncesto se vive con una especial pasión. Musa, a pesar de contar con solo 22 años y de disponer de una participación muy limitada en la selección absoluta –debutó en los partidos de clasificación para el Europeo de 2017, a la que dejó de asistir tras su marcha a la NBA, donde fue elegido en el draft de 2018– es toda una referencia deportiva en su país. Ello se debe a que el actual alero del Río Breogán lideró a Bosnia para la consecución del título europeo sub-16, donde además fue elegido mejor jugador. Es el único título continental conseguido hasta ahora por el país balcánico y como tal fue celebrado con una recepción multitudinaria a los jóvenes jugadores.

La leyenda de Musa en Bosnia se acrecentó en la temporada siguiente, cuando en el Mundial sub-16 del año 2016, celebrado en Zaragoza, el jugador nacido en Bihac el 8 de mayo de 1999 fue uno de los más destacados del torneo, llegando a anotar en un solo partido, ante Taiwán, 50 puntos.

Además, el retorno del jugador a su selección no solo se hizo esperar, casi tres años, sino que además estuvo envuelta en una gran incertidumbre ya que su positivo por covid puso en grave peligro su participación en los dos encuentros con su selección.

"Ya no estoy limitado por las prohibiciones de ningún club"

Nada más llegar a Sarajevo, y antes de realizar su primer entrenamiento, Dzanan Musa explicó que le había causado tristeza "cuando me dijeron que era positivo por coronavirus. Sin embargo a eso le siguieron dos negativos consecutivos y pude viajar". El alero añadió que no podía ocultar su "felicidad por venir a Sarajevo". "No veo la hora de unirme a mis compañeros y empezar a entrenar con la selección", añadió.

Musa recalcó que a pesar de su larga ausencia del combinado bosnio "siempre tengo un gran deseo de jugar con la selección, ahora se ha vuelto a abrir la oportunidad porque ya no estoy limitado por las prohibiciones de ningún club". En la selección bosnia Dzanan Musa coincide con el ex breoganista Emir Sulejmanovic.

Bosnia jugará este viernes (20.00 horas) en Sarajevo, ante la República Checa y el lunes 29 en Potevgrad (Bulgaria) ante la selección local.