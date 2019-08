"Estoy convencido de que los cinco o seis que vengan nos darán el plus necesario"

Un estilo que se mantiene para volver a rendir al máximo en el Ángel Carro. El mismo carisma en el banquillo, con la misma capacidad para exprimir a los futbolistas y lograr el reto de la permanencia cuanto antes. Eloy Jiménez es el primer técnico que repite en julio tras acabar la Liga en el Lugo con Tino Saqués en el banquillo. El de Hellín mantendrá su sabiduría en una apuesta al valor seguro por parte de la directiva rojiblanca.

¿Cómo fueron las vacaciones de Eloy Jiménez?

Cuando se termina un año con éxito las vacaciones se llevan mucho mejor. Disfruté mucho de la familia, porque llevaba mucho tiempo sin ellos. También tuve un ojo en el tema de la renovación y en el Lugo. Tenía muchas ganas de empezar ya.

¿Por qué la renovación se dilató tanto en el tiempo?

Fueron circunstancias que se dieron. Había que matizar cosas y quizá por eso se tardó un poco más. Fueron circunstancias a la hora de hablar, pero la idea principal, que era que el Lugo quería que siguiera y yo seguir, fue rápida de llevar a cabo y al final se concretó para que todos nosotros estuviéramos contentos.

Es el primer entrenador que continúa de una temporada para otra con esta directiva...

Supongo que serían por circunstancias que otros entrenadores no siguieran. Yo lo único que puedo hablar son cosas positivas del club, del presidente, de la ciudad y de los aficionados. Estoy muy contento por poder hacer un equipo competitivo y conseguir la permanencia lo antes posible, que es nuestro objetivo principal.

¿Pensó mucho en junio sobre lo que iba a querer del equipo?

Cuando renové le di vueltas al equipo y a lo que tenía, a jugadores con contrato que podían quedarse o aquellos con contrato que podían interesar. Sabíamos la dificultad que tenía que algunos jugadores se pudieran quedar, pero es importante tener una base y a partir de ella confeccionar la plantilla. Sabemos la dificultad que tiene hacer los equipos, porque al final siempre vienen los jugadores cedidos o no somos la primera opción, porque en esta Segunda División hay equipos con mucho potencial, por eso es normal que haya jugadores para los que esos equipos sean su primera opción. Hay que tener paciencia para confeccionar la plantilla. Lo bueno es que los jugadores que llegan lo hacen con las ideas muy claras y con la idea de hacer un buen año.

¿Cómo ve el mercado del Lugo?

Siempre estuve en contacto con el presidente y con Manolo (Mandiá). Todos los días hablamos. Me llevo fenomenal con los dos, les expongo lo que creo que nos puede venir bien y ellos, en función de lo que pueda estar disponible en el mercado y de lo económico, pues intentan cerrar a ese tipo de jugador. Aquí tenemos que ser todos uno y mirar lo mejor para el Lugo.

Los que vinieron son jugadores con hambre. Tienen calidad y fuerza. Ahora faltan los jugadores que tienen que llegar para que potencien lo bueno que tenemos

¿Está satisfecho con lo que ha llegado a la plantilla?

Los que vinieron son jugadores con hambre. Tienen calidad, pero a la par también nos dan fuerza. Ahora faltan los jugadores que tienen que llegar para que potencien lo bueno que tenemos. Estoy convencido de que los cinco o seis jugadores que puedan venir nos darán ese plus que se necesita en una categoría tan difícil como esta. Es importante que vengan bien para afrontarla con garantías, porque sino tocará sufrir.

¿Qué jugadores faltan por llegar?

A nivel defensivo se necesitan dos centrales sí o sí. En el centro del campo hay jugadores que pueden jugar por dentro, aunque nos faltaría uno. Por la banda izquierda nos faltaría uno de pierna natural, zurdo, que dé profundidad, verticalidad y velocidad arriba para jugar por fuera, y luego otro delantero que venga a luchar con los tres que tenemos más el chaval del filial (Antón Escobar) que nos dé competencia. Es bueno que cuando haya momentos de baja forma o de necesidad que tengamos recambios que nos garanticen verticalidad arriba.

¿Los tiempos de las llegadas han sido los que quería?

Está claro que a nosotros nos gustaría que hubieran venido antes, pero ya sabemos que el mercado este año fue muy raro, muy parado. Muchos descartes de Primera que venían a Segunda estuvieron muy parados. Si las plantillas de Primera no fichan, pues no hay descartes y ahí nos cuesta más entrar. Esto es lo que esperamos.

¿Hubo algunas salidas esperadas?

Al final de temporada preguntas a la gente y ves jugadores que no van a seguir. Con otros tenías dudas, como podía ser Aburjania, que en principio contábamos con él y él quería venir. Pero al final le salió una oferta de un equipo extranjero y se fue. Lo de Miguel Vieira no lo esperábamos, pero vino una oferta importante para el club y el jugador, porque hizo el contrato de su vida, y al final tienes que comprender la situación. La otra situación que se valoró fue la de Sergio Gil, que podía haber seguido también, pero no decidió continuar. Los demás me lo esperaba, porque hablando con ellos a final de temporada ya tenían ofertas de la parte alta.

Ha contado con chicos del filial, ¿cómo los está viendo?

Están haciendo una muy buena pretemporada. Están dándonos nivel en los entrenamientos, que es muy bueno a nivel de equipo. Les dije que tienen que estar preparados, que demostrar en el filial que están haciéndolo bien y se puede contar con ellos. Cuando se les llame para entrenar tienen que venir como motos al primer equipo para que cuando tengan que jugar estén listos.

¿Podrían jugar en Liga o Copa?

Evidentemente tienen que mejorar, pero si tenemos que tirar de alguno nos pueden dar esa posibilidad. A todos los conozco del año pasado y sé lo que me puede dar cada uno en un partido o en un entrenamiento.

¿Tendrá el mismo estilo o cambiará por la plantilla que tiene?

Siempre partimos de una base y un modelo más o menos que tengo claro y confío mucho en él porque, gracias a Dios, siempre me ha ido bien con el. A partir de ahí, cuando esté la plantilla confeccionada veremos qué posibilidades nos da y en función de eso nos adaptaremos. Es importante saber qué tenemos para aplicar el modelo de juego, pero siempre con una idea principal.

¿Cómo ve el vestuario?

Para nosotros es muy importante la gente que lleva mucho tiempo aquí, porque te permite que la gente se adapte rápido, que se identifique con el club. Saben que el futbolista que venga aquí lo va a hacer para darlo todo, porque sino los capitanes o el cuerpo técnico, el vestuario, ya les dejaremos claro que aquí no puede venir alguien a no dejarse la vida por el club.

¿El objetivo será de nuevo la permanencia?

Sí. El que quiera mirar otra cosa se equivoca. Nosotros tenemos claro que el objetivo principal es la permanencia y cuanto antes lo consigamos mucho mejor. Si esto se consigue pronto pues nos podemos ilusionar con otro objetivo, pero es muy complicado.

¿Cómo ve la categoría, más o menos difícil que el año pasado?

Va a haber muchos equipos del mismo perfil al nuestro y también que habrá equipos en tierra de nadie y seis o siete que aspirarán al ascenso. La Segunda División es una categoría en la que cualquiera te puede ganar y con cualquiera perder, pero como siempre será muy difícil e igualada.

Un equipo técnico preparado

El cuerpo técnico del Lugo tiene experiencia y hambre para dirigir, con Eloy Jiménez al frente. Junto al técnico de Hellín estarán Jonatan Moreno y David Sierra como ayudantes, Roberto Fernández, como entrenador de porteros, Kiko Corredoira como preparador físico, Antón Eiré como readaptador y Manuel Vega, Miguel Sánchez y Alejandro Vázquez como fisioterapeutas.