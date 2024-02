"Estoy como en una nube; muy orgulloso"

Jacobo Gómez, el speaker de Río Breogán y Durán Maquinaria Ensino, arribó este lunes 19 a Lugo procedente de Málaga, donde ejerció como DJ oficial en la Copa del Rey de baloncesto, que se celebró en el Pabellón José María Martín Carpena de la ciudad andaluza entre los días 15 y 18 de este mes. Gómez no ocultó su enorme satisfacción por lo "bien" que había salido todo. "Estoy en una nube, tremendamente orgulloso. Fernando Cirujano —responsable de eventos de la ACB—me dijo que se habían cumplido las expectativas ampliamente", indicó.

"Este fue sin duda el evento deportivo más importante que he hecho en mi vida. Tiene una trascendencia enorme y salí muy, muy contento con el trabajo realizado. Profesionalmente esto me aportó muchísimo; ha sido una experiencia maravillosa. Sinceramente, no pensaba esto cuando salí de Lugo", añadió la voz más conocida del Pazo.

Jacobo Gómez explicó cómo le llego la oportunidad de participar en lo que él denomina "joya de la corona de la ACB" y no dudó en mostrar su agradecimiento al artífice, Javier Masaguer, speaker del Obradoiro desde hace casi tres lustros. "Conocí a Javier cuando yo era jefe de prensa del Azkar y él estaba en el Lobelle de Santiago —ambos equipos militaban en aquel tiempo en la Primera División de fútbol sala español—. Coincidimos en la Copa del Rey de Granada —año 2022—, donde yo estaba como aficionado del Breogán y él ya era el speaker del evento. Ahí tuvimos conexión y desde entonces tenemos una buena relación personal", señaló.



"Masaguer aportó mi nombre durante la reunión de contratación para la Copa de este año y finalmente apostaron por mí", adicionó Gómez.

Sobre cuál fue su cometido como DJ durante el evento, Jacobo Gómez explicó que "querían darle un giro" en cuanto a animación, lo cual se consiguió. «Fueron cuatro días de fiesta, y no solo para las aficiones que acudieron con sus equipos, sino para todo el baloncesto español. Había gente del Breogán", comentó.

"Mi objetivo, junto al del speaker, era activar a la gente desde su llegada al pabellón —el público solía entrar tarde porque también había fuera una fan zone con DJ—, que lo pasara bien, que diera palmas... Para ello toqué todos los géneros musicales: pop español, rock internacional, tecno, etc., mirando para todo el mundo. Hubo días como el sábado, en el que los partidos tenían un marcador muy claro para Madrid y Barça, que puse a cantar el Carpena con Ritmo de la noche, Saturday night y Follow the leader y la gente se vino arriba", agregó el speaker breoganista.

Gómez no se trajo demasiadas anécdotas de Málaga porque "la cabina estaba arriba y no tenía conexión con la grada". Aun así, el jueves antes del partido se grabó un vídeo con el exjugador del Breogán Dzanan Musa. "La posibilidad de interactuar más con la gente, situando al DJ en otro lugar, es algo de lo que hablamos posteriormente", comentó.

Las jornadas de trabajo durante los cuatro días fueron "largas y exigentes", expuso. "Llegaba a las 14.30 —los partidos empezaban a las 18.00— y me iba al hotel reventado no antes de las 23.30. Javier Masaguer y yo teníamos que preparar todos los shows que se desarrollaban durante los encuentros y presenciar íntegramente los ensayos para no pisar la música que usaban...", aclaró.

Sobre las puertas que le abre haber acudido a la Copa y la posibilidad de regresar en el futuro, Jacobo Gómez se mostró complacido. "Conocí a muchísimos profesionales fantásticos. Gente de prensa y comunicación, de márketing, de animación, técnicos... que además te aportaban todo el tiempo", explicó.

"Aparte de Fernando Cirujano —como está dicho—, me felicitó por mi trabajo Antonio Martín, presidente de la ACB. Salí enormemente satisfecho. Espero que Breogán y Ensino se sientan orgullosos; fui su representante en el evento", finalizó Gómez.