Esther Castedo: "Viví el ascenso pero me quedó la espina de jugar en el primer equipo"

LA LUCENSE cumplirá su sueño de jugar en la máxima categoría con el equipo que le formó como jugadora. Esther Castedo vuelve a casa tras un aprendizaje de cuatro años en el baloncesto norteamericano.

Vuelve a casa después de cuatro años en EE.UU. ¿Por qué has elegido volver a casa?

Después de cuatro años, y siendo júnior, acabé mi etapa de formación en el Ensino jugando en Liga 2 y consiguiendo el ascenso. Me quedó la espinita de poder jugar con el primer equipo en Liga 1. Me fui a EE.UU. y ahora se presentó la oportunidad de jugar al máximo nivel en España. Después de cuatro años en casa me pareció una opción acertada volver. Además mis padres también tiraron para que jugase en casa.

Participó en ese ascenso a la Liga Femenina en la 17-18. ¿Qué le aportó aquella experiencia?

Era la pequeña, era una oportunidad de trabajar día a día con gente que se dedicaba a lo que yo me quería dedicar en un futuro. Sobre todo aprender mucho del oficio, de las mayores y disfrutar de la experiencia, que no todos los días se puede disfrutar de algo así.

Se va a EE.UU. y juega en la Robert Morris University. ¿Cómo empieza aquella aventura y cómo se adaptas al baloncesto de ese país?

Es bastante diferente. Al principio siempre cuesta, otro idioma, otra cultura, otra gente, no estar cerca de casa, no tener a tu familia cerca, pero era una lección que quería aprender, quería salir de mi zona de confort y vivir una aventura. A veces sale bien, a veces sale mal y aprendes, pero en mi caso estoy muy contenta con la experiencia y repetiría sin dudarlo.

¿Lo mejor y lo peor de su etapa en Estados Unidos?

Lo mejor el último año, ya adaptada a todo y al tener más años tienes más experiencia en el baloncesto y en la vida. Tienes tus amistades forjadas, tu grupo, y todo ayuda. El último año es para disfrutarlo al máximo y a nivel de baloncesto sí fue mi mejor año. Lo peor… que tampoco es tan malo pero quizá acostumbrarse a esa vida, diferentes horarios, a la gente y al país. Pero una vez que lo haces disfrutas mucho.

¿En qué ha cambiado respecto a la Esther Castedo que se marchó?

A nivel físico el tema del gimnasio lo trabajan mucho más que en España. Carga, peso, el balance entre la rapidez, explosividad y fuerza. A nivel de juego he intentado redondear todo lo que aprendí en España y lo que aprendí en EE.UU. para convertirme en una jugadora más completa y que pueda aportar muchas más cosas al equipo.

¿Cómo se define como jugadora?

Soy una jugadora que controla el tiempo de partido, que puede anotar, que puede aportar en ataque y en defensa. Quizá no la más rápida y la más fuerte, pero me considero lista para conseguir lo que me propongo. Intento ser completa en mi juego.

¿Qué tal ha sido la vuelta a la ciudad y los primeros pasos en el Durán Maquinaria Ensino?

Estoy muy contenta. Volver a casa siempre es una alegría, siempre es como algo muy personal y se disfruta mucho más. En los entrenamientos nos vamos conociendo, ya conocía a bastantes de mis compañeras de coincidir con ellas y de jugar contra ellas. Estoy con muchas ganas.

El equipo se ha reforzado mucho respecto a año pasado. De hecho solo siguen dos, Alba Prieto y Laura Aliaga. ¿Cómo ve el proyecto?

Veo al equipo muy joven pero con muchísimas ganas, garra e ilusión, con ganas de demostrar y comerse a todos los rivales. Nos da igual quién esté delante, sea el mejor o el peor de la liga, que lo vamos a tratar de la misma manera. Tenemos muchas ganas de empezar la temporada.

Va a ser un inicio de temporada complicado contra rivales que teóricamente estarán arriba en la clasificación como el Casademont Zaragoza. el Perfumerías Avenida y el Spar Girona.

Sí, pero no miramos más allá de lo que viene, estamos centradas en la Copa Galicia que llega este fin de semana pero una vez llegue la liga tenemos un comienzo contra los equipos menos fáciles, por así decirlo, pero nunca se sabe. Al final igual damos la sorpresa, pero sobre todo queremos aprender de una Liga que es muy larga y en la que puede pasar de todo.

¿Ha coincidido con algunas de sus nuevas compañeras en las categorías inferiores de España?

Sí, coincidí con Lorena Segura en el subcampeonato europeo sub-18 y en la medalla de bronce del Mundial sub-19. Tenemos muy buena relación, nos llevamos muy bien desde entonces y ahora compartir equipo todo el año es un placer.

¿Qué tal las primeras semanas con el nuevo entrenador del Ensino, Antonio Pernas?

Es exigente, quiere sacar la mejor versión de todas nosotras. Nos exige porque sabe perfectamente que podemos dar esa versión. Estoy muy contenta con él y con ganas de seguir aprendiendo y formándome.

¿Le sorprendió que ganara España el Eurobásket?

Es verdad que no partía como uno de los favoritos, estaban involucrando nuevos jugadores, era un equipo joven y nuevo, pero no me sorprende, en España tenemos esa vena competitiva que otros equipos no tienen y tiene mucho mérito lo que han conseguido este año.

¿Qué objetivos individuales y colectivos se marca este año? Viene para ser importante en su segunda etapa en el Ensino.

Quiero conseguir lo máximo posible a nivel de equipo, estar lo más alto posible en la clasificación. Crecer como grupo y equipo cada día y a nivel individual dar mi mejor versión, disputar los máximos minutos posibles y ayudar al equipo en todo lo que sea necesario.