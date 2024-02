"Estar en lo alto del podio está bien, pero si lo consigues en tu casa cuenta doble"

POCOS PILOTOS pueden presumir de correr en un circuito que lleve su nombre. Jorge Prado lo hará este fin de semana en Lugo, en una prueba del campeonato de España. La ocasión es ideal para ver de cerca nada menos que al actual campeón del mundo de MXGP, que se encuentra en plena preparación para disputar el Mundial 2024.

Este fin de semana repite por segundo año seguido el Nacional en Lugo, en su circuito. ¿Cómo de especial es para usted?

Es súper importante el hecho de competir en casa después de viajar y competir siempre en el extranjero. Es bonito para los aficionados de Lugo tener la posibilidad de verme a apenas diez minutos de la ciudad. Es una carrera muy especial y además la única en la que voy a competir antes del campeonato del mundo. Me sirve mucho de cara al GP de Argentina del Mundial porque el terreno es muy similar. Me sirve también para ver en qué punto estamos con la moto.

¿Cómo afronta la prueba? ¿El objetivo es ganar? ¿Hay ganas de revancha del año pasado?

Bueno... el objetivo es sacar lo máximo en positivo, ver en qué punto estamos, tanto a nivel de moto como de carrera y, cómo no, ir a por la victoria, está claro.

Va a ser un año muy especial para usted. Además del Nacional, Lugo acogerá una prueba del Mundial. ¿Cómo asimila todo esto?

La prueba del Mundial va a ser alucinante. Es increíble que al final se pueda llevar a cabo una prueba del Mundial en Lugo. Si lo hubiésemos dicho hace cinco o diez años nadie lo habría creído. Es increíble, es un sueño para todos los amantes del motocross. Además, después de ganar el campeonato del mundo, luchar por revalidarlo en casa es más bonito todavía.

¿Cómo se gestó todo esto? ¿Hasta qué punto tuvo que ver Jorge Prado?

Empieza todo en 2018. La primera vez que me proclamo campeón del mundo de MX2, ahí empezó la idea de tener un circuito en Lugo. Gracias a todo el mundo que puso de su parte y apoyó este proyecto, ahora tenemos un circuito Jorge Prado. Y el título de MXGP hizo fuerza para traer el Mundial. Un referente como puedo ser yo es necesario si quieres traer una prueba de ese calibre a la ciudad. Ganar el Mundial ayuda a poder traerlo a Lugo, siempre con ayuda de todas las personas que han apoyado el proyecto.

¿Cómo recibe la noticia?

El año pasado lo hablaba con la alcaldesa (Lara Méndez), justo después del Nacional. "Un Mundial lo tenemos que traer", me acuerdo cuando me lo dijo y pensé que serían palabras al aire, no por no confiar en su palabra, sino porque traer un Mundial es algo muy grande y solo es el segundo año del circuito. Es todo tan rápido, Nacional el año pasado, Mundial este año. Recuerdo que en la inauguración del circuito dijo que tendríamos una prueba del Nacional. Lo vio y se hizo. Yo también tenía en mente el tema del Mundial, y se lo dije. Le gustó la idea y me dice "vamos a por el Mundial" y claro... todos tenemos sueños, pero que se cumplan es otra cosa. Gracias al trabajo de muchas personas vamos a tener un Mundial en Lugo, algo superimportante para la ciudad porque va a traer a muchísima gente y va a poner a Lugo en el mapa del motocross mundial.

¿Ve a Lugo preparado para albergar una prueba de este calibre?

Sí, el Nacional del año pasado fue un poco de prueba. Vas viendo cómo puedes gestionar una prueba de mayor envergadura. Este año se han hecho cambios en el circuito que se van a probar este fin de semana y van a ayudar de cara al Mundial. Sin problema.

¿La presión en una prueba del Mundial en Lugo será mayor que en otras carreras?

La presión siempre está ahí. Personalmente me autopresiono, pero lo que quiero es disfrutar, competir en mi ciudad, con mi público. Lo más importante será eso. Al final llevamos tantas horas de entrenamiento y competiciones que una vez que cae la valla te olvidas de todo y te centras en la competición.

Qué mejor que estar en lo más alto del podio en su casa...

Eso sí, estar en lo más alto del podio en todas las carreras está bien, pero hacerlo en tu casa cuenta doble.

Está preparando el Mundial que arranca en Argentina. ¿Cómo llega?

Llevo un par de semanas de entrenamientos en Italia. La verdad es que he entrenado poco, todas las pruebas que se tenían que haber hecho durante todo el invierno las he hecho en apenas tres días, va todo muy rápido. Vamos a contrarreloj, pero me encuentro bien y motivado.

¿Qué tal la nueva moto? ¿Algún cambio respecto a la que le hizo campeón del mundo?

Es básicamente la misma, cambia un poco la parte de las suspensiones, material diferente. Estamos trabajando en poner todo a mi gusto para tener el mejor ‘set up’ posible. Pocos cambios en general.

¿Las sensaciones son las mismas?

Parecidas, porque cambia la suspensión, pero bastante buenas hasta ahora.

Afronta el Mundial siendo campeón del mundo. ¿Qué Jorge Prado vamos a ver?

Un Jorge Prado mejor que el del año pasado a nivel físico y de velocidad. Creo que voy a ser más complicado de batir; tengo confianza en mí mismo. El año pasado fue una buena temporada para cumplir ese sueño, y ahora que ya lo tengo lo he dejado atrás, me focalizo en seguir ganando, pero lo veo todo de otra manera. No tengo ya esa presión de ser campeón. Es un sueño que ya he conseguido. Si miro atrás, es un peso que me he quitado de encima, pero al mismo tiempo tengo mucha confianza para arrancar la nueva temporada más fuerte y estar más motivado que el año pasado.

¿El hecho de haber sido campeón no le relaja?

Está claro. De hecho, este año estoy mucho mejor que el año pasado a estas alturas. La temporada pasada no tuve lesiones, he tenido un buen invierno, me encuentro bien de salud y es algo que me hace estar feliz y estar encima de la moto sin problemas.

¿Cómo ve el calendario? Penúltima prueba en China y la última en Reino Unido.

Es más o mismo parecido al del año pasado, solo cambia tener una prueba en Lugo y poco más. Sé que hay una prueba en China, me gustó en 2019, allí gané las dos mangas y me gustó la pista. Es verdad que es un viaje largo, justo a final de temporada, pero está bien ir a todos los países. Aunque los viajes sean largos, es un Mundial y hay que salirse un poco de las carreras europeas. E Inglaterra como última prueba creo que es muy arriesgada porque va a llover seguro (risas). Va a llover y el suelo va a estar muy bajo, no es la mejor combinación.

Entonces será mejor llegar con el Mundial en el bolsillo.

Sí (risas). Está claro.

¿Cómo han sido estos últimos meses una vez que ya es campeón del mundo? ¿Ha cambiado algo a nivel psicológico? ¿Ha aumentado el nivel de exigencia?

Después de la temporada, nada más terminar me fui a EE.UU. para preparar el Ama Supercross, un entrenamiento algo diferente, pero en general creo que entreno algo más. Es un año más de trabajo, soy un año mayor y veo que en mis entrenamientos que he mejorado, aprieto un poco más cada año.

¿Cómo ve a los rivales de cara a esta temporada? ¿Es usted el rival a batir?

Un poco lo de siempre. Tim Gajser, Jeffrey Herlings, Romain Febvre y Jeremy Seewer serán los rivales a batir durante el Mundial. Los más complicados creo que serán, por orden, Jeffrey Herlings y después Tim Gajser.

Prado cumplió este invierno un sueño al debutar en la meca del motocross, el Ama Supercross de Estados Unidos.

¿Cómo fue la experiencia en Estados Unidos?

Muy contento. Sin tener nada de experiencia en Supercross, clasificarme y hasta ganar una de las carreras ha sido increíble. Es un mundo muy diferente, casi otro deporte, necesitas un tiempo de adaptación y experiencia. Muy satisfecho de cómo hice todo allí.

¿Por qué parece otro deporte?

El motocross es al aire libre, espacios abiertos. En Supercross es todo mucho más reducido, dentro de un estadio, muchos más saltos, pista más pequeña, diferentes obstáculos. El programa de competición también cambia, los entrenamientos son por la mañana y la final es por la noche, a partir de las ocho o las nueve. Es completamente de noche. Es muy diferente, estoy acostumbrado a correr por el día y hacerlo de noche es una aventura más.

También cambia todo a nivel de público.

Para que te hagas una idea, en un gran premio lo máximo que puede haber son 14.000 espectadores. Allí, en la primera carrera tuvimos 60.000 personas (risas). Es otro mundo. Es un estadio de béisbol o de fútbol americano.

¿Qué espera de 2024? ¿Qué sueños espera cumplir?

Mi sueño sería revalidar el título. Tampoco me vuelvo loco, al final es eso, intentar ganar, ser mejor piloto, dar lo máximo y ya. No hacerme daño y ganar en Lugo.

Nacional: Lugo acoge la segunda prueba del calendario

El circuito municipal Jorge Prado acoge este fin de semana la segunda prueba del calendario del campeonato de España de motocross. Josh Gilbert (KTM) llega como líder tras imponerse en Talavera (Toledo) en la primera cita del calendario.

Viernes



16.00-19.00: Verificaciones técnicas de los participantes.

Sábado



9.20: Demostración del procedimiento de salida y caída de la valla.



10.00-10.40: Entrenamientos cronometrados de Elite MX2.



10.50-11.30: Entrenamientos cronometrados de Elite MX1.



11.40-12.20: Entrenamientos cronometrados de MX125.



12.45. Mangas de clasificación de Elite MX2.



13.25: Mangas de clasificación de Elite MX1.



14.25: Carrera 1 de MX125.

Domingo



9.30-9.45: Calentamiento Elite MX2.



9.50-10.05: Calentamiento Elite MX1.



10.10-10.20: Calentamiento MX125.



10.55: Carrera 1 de Elite MX2.



11.50: Carrera 1 de Elite MX1.



12.45: Carrera 2 de MX125 y entrega de trofeos.



13.35: Carrera 2 de Elite MX2 y entrega de trofeos.



14.30. Carrera 2 de Elite MX1 y entrega de trofeos.