Epifanio ve a sus jugadores "muy concienciados" de cara al encuentro con el Palma

Una derrota como la sufrida por el Río Breogán en Granada no es fácil de digerir para un equipo con las máximas aspiraciones. La semana de entrenamiento, por lo tanto, no fue fácil para los jugadores breoganistas. "Cuando vienes de una derrota siempre hay un poco de dudas, y también de muchas ganas de corregir lo que a lo mejor no hicimos bien. El equipo está muy concienciado de que tenemos que trabajar. Sabemos que tenemos un club junto a nosotros que pone todo lo necesario para que podamos hacer bien nuestro trabajo y también a una afición que está muy ilusionada con el proyecto y con el equipo", señaló el entrenador del conjunto lucense, Diego Epifanio.

El técnico, de todas formas, asegura que la tranquilidad es la nota predominante en su plantilla. "Somos conscientes de lo que nos jugamos, pero también de que hemos hecho muchas cosas bien durante la temporada. Es cierto que en esta segunda fase estamos sufriendo en defensa, que fue algo que nos caracterizó en el primer tramo, más de lo que habíamos sufrido. A ver si mejoramos esto. Pero el equipo a nivel mental está tranquilo, saben lo que necesitamos de cada uno de ellos y entre todos estamos intentando llegar lo mejor preparados posible para el partido del domingo", dijo.

El Palmer Alma Mediterránea Palma será el domingo (12.00 horas) en el Pazo dos Deportes, el rival del equipo lucense. Según Epifanio, el conjunto balear va a "exigir mucho" al Breogán. "Es uno de los equipos más en forma y que juega a más ritmo. Sus entrenadores permiten mucho el desarrollo del talento individual de cada uno de sus jugadores y esto es lo que les hace muy peligrosos. Juegan a posesiones muy rápidas, sus partidos son a mucho ritmo y nosotros vamos a intentar frenarles y poder jugar a lo que nosotros queremos", declaró.

"Los play off aún quedan muy lejos y lo que tenemos que hacer es pensar en ser el mejor equipo posible ante el Palma"

Solo restan tres jornadas para la conclusión del grupo de ascenso y, por lo tanto, para el inicio del play off, aunque Diego Epifanio asegura que ahora mismo solo piensa en el siguiente compromiso. Al burgalés le "preocupa el Palma y todo lo que conlleva" y, a partir de ahí, el próximo objetivo de su equipo será "intentar acabar bien la liga regular, sobre todo a nivel de confianza en nosotros mismos, de tener buen feeling en el día a día. Los play off aún quedan muy lejos y lo que tenemos que hacer es pensar en ser el mejor equipo posible ante el Palma".

Epifanio reconoce que en su equipo "todos queremos mejorar en el trabajo defensivo porque pasamos de ser la mejor defensa en la primera fase a la tercera en la actualidad, pero también hay que tener en cuenta que el número de posesiones es ahora mayor y, por lo tanto, hay más opciones de anotación. La idea es controlar ese ritmo alto".

Del conjunto insular destacó que "su apuesta por jugadores jóvenes es muy interesante, pero si tuviera que destacar a alguno sería a Jacobo Díaz, que está creciendo mucho en su juego; a Harrell, que es el mejor 'tres' de la Liga; y a Kullamae, un jugador diferencial".