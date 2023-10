Thiago Ojeda: "Estamos trabajando para llevar el partido por el camino que nos interesa"

El centrocampista del Lugo Thiago Ojeda comparecía este miércoles por la mañana en sala de prensa para dar cuenta del momento del equipo en puertas del duelo frente a Osasuna B. El medio argentino aseguraba que el proceso de crecimiento se está desarrollando con normalidad y confía en la capacidad del equipo para revertir la situación y lograr un resultado positivo en Tajonar.

"Estoy disponible para cuando me toque jugar y ayudar al equipo. Trabajaré para ayudar a los compañeros en lo posible"

El jugador albivermello admite que su puesto predilecto es cercano al círculo central, en la zona de creación. "Me encontré cómodo, en el dibujo situado en el medio. Es la posición en la que casi siempre jugué, y en la que se puede ver al mejor Thiago. He jugado en diferentes posiciones. Siempre desde el medio hacia el ataque, mi posición es esa, aunque ayudaré dónde me pidan".

"Vuelvo a jugar en el mediocentro, estoy trabajando en ello, buscando aportar en lo que me pide el míster, cada vez me encuentro mejor".

Sobre la racha del equipo albivermello, que solo ha logrado una victoria en las seis jornadas de liga disputadas hasta el momento asegura que es situación puntual ya que “estoy orgulloso del equipo, está trabajando mucho para mejorar los resultados. Estamos mejorando para no perder balones, para ser intensos". Este domingo visitan a uno de los conjuntos que más ritmo impone al juego de ataque, el filial rodillo.

"Nos medimos a un Osasuna B muy intenso, nos tocará correr mucho, pero ya estamos listos para competir frente a ellos. Tenemos un buen equipo, sabemos que podemos tener nuestras opciones para conseguir el resultado. No nos preocupa el rival, estamos trabajando para llevar el partido por el camino que nos interesa a nosotros".

Thiago Ojeda conoce perfectamente las carencias del equipo lucense en la actualidad, por ello tiene claro dónde deben mejorar: la definición. "Sabemos que hay cosas en las que tenemos que crecer, pero en mi opinión el equipo es fuerte, tiene capacidad de mejora y de crecimiento rápido".