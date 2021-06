''Estamos listos para volver''

En una esquina del Palacio de los Deportes de Granada, seis aficionados breoganistas llamaban la atención de todos. Allá se fueron Diego y sus tres amigos, Adrián, Borja y Daniel, que se juntaron con otros dos aficionados residentes en la capital nazarí.

En el coche de Diego, se metieron entre pecho y espalda 2000 kilómetros para sufrir como auténticos breoganistas. Salieron el viernes y volvieron el domingo, aprovechando para ver la ciudad y para tomarse algo por el casco antiguo.

Las entradas las consiguieron por medio de lucenses que viven en Granada, no sin dificultad, porque el club andaluz no tiene venta online y fue necesario hacer cola en las taquillas. Al comprarlas como aficionados sin identificar, se sentaron en principio entre el público granadino, con sus bombos y bufandas, por lo que el club los movió y los colocó en un sitio separados. Todo fue amabilidad por parte del club local, lo lógico era estar separados, tanto por ellos como por nosotros, cuenta Diego, quien recuerda que los aficionados de Granada grababan vídeos sorprendidos por su presencia y los compartían en redes sociales.

Aunque el resultado fue adverso, no dejamos de animar. Incluso al acabar el partido, coincidieron con los jugadores celestes de camino al hotel y les transmitieron todo su ánimo, convencidos de que ganarán este jueves en Lugo y que estarán de vuelta el domingo en Granada.

No solo es el viaje más largo que hice para ver al Breogán, es incluso el viaje más largo que hice en coche, explica Diego, dispuesto a volver para el tercer partido. Estaré en Madrid, no será el viaje entero desde Lugo, pero espero que me recojan mis compañeros para volver, si conseguimos entradas, claro, que seguro que va a resultar mucho más difícil.

Las redes sociales sirvieron para que toda la afición que estaba siguiendo el partido por televisión, desde Lugo, interactuase con la exigua pero animosa afición breoganista desplazada a Granada uno de ellos, Daniel, se identifica como @officialdifusor en la red social y es una de las cuentas breoganistas más activas. Lo hicieron antes, durante y después del partido, en este momento sobre todo para animarlos porque si una derrota tan difícil de asimilar dolió en Lugo, aún fue más cruel para los testigos presenciales.

''Chegamos ben''. Con esta frase a su llegada a Lugo a través de Twitter daban por concluida su aventura, con el partido en el Pazo dos Deportes de hoy entre las cejas y un posible regreso a Granada como objetivo: ''Estamos dispuestos a volver''.