Un esprint bañado en oro

Teo de Frutos mantiene viva la historia del medio fondo lucense con su triunfo en el campeonato de España sobre la distancia de 3.000 metros lisos en la categoría sub-18. El atleta del Lucus Caixa Rural impuso su fenomenal final en los últimos 300 metros de una carrera que se disputó a un ritmo calmado hasta llegar a la vuelta definitiva. La táctica empleada por el flamante oro nacional funcionó a la perfección y dejó clavados a sus dos máximos rivales en el último paso por curva.

"Ya nos dimos cuenta por la final B que en esta carrera iba a rodarse despacio. Siempre me mantuve en las posiciones delanteras para evitar cualquier susto al final. Fui por dentro de la pista y cuando quedaban menos de 300 metros tiré con todas mis fuerzas, con todo lo que me quedaba en las piernas. Me vacié en la recta y conseguí la medalla de oro, eso sí, llegué justo", confesaba el propio Teo de Frutos a este diario después de refrendar un triunfo que trajo bajo el brazo la mejor marca personal del atleta de 16 años.

Teo de Frutos llegó en un extraordinario momento de forma al Nacional. Junto con su entrenador, el también atleta Esteban Iglesia, planificaron milimétricamente sus sesiones de entrenamiento para llegar a la cita que se disputó en Sabadell el pasado fin de semana en el pico de forma óptimo de la temporada en pista cubierta.

MEJOR MARCA PERSONAL. "Bajé mi mejor registro en un segundo y estoy muy contento por ello. Completé los mejores entrenamientos de mi vida y sabía que tenía posibilidades de ganar el oro. Llegaba con confianza por mi estado de forma, pero no confiado, ya que en este tipo de distancias gana el más listo, no el más rápido", matiza este especialista en medio fondo y campo a través que ya se proclamó campeón de España en el 2022 sobre idéntica distancia aunque en esta ocasión firmó la medalla de oro en sub-16.

A Teo de Frutos todavía le resta un último y relevante reto antes de dar por concluida su temporada bajo techo. "Competiré este próximo viernes en el campeonato de España sub-18 de 5.000 metros que se disputa en Barcelona", finaliza.