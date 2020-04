El más que posible cierre de la temporada de la Primera División masculina de fútbol sala, a falta de la confirmación oficial, podría significar que algunos jugadores del Pescados Rubén Burela FS no puedan despedirse del club sobre la pista.

Uno de los que podía tener más dudas sobre su continuidad hace algunos meses era el meta Edu, el más veterano del equipo y toda una institución bajo los palos naranjas. Pero pese a tener ya los 40 años cumplidos, el buen nivel mostrado y la inesperada ruptura de la temporada han hecho que la posibilidad de la retirada quede más lejos para Edu, que tiene claro que quiere despedirse de otra manera.

“Yo quiero poder despedirme del fútbol sala y de la afición de Burela bajo los palos, con la posibilidad de defender la portería. Tal y como está la situación actual parece que tendrá que ser la próxima temporada, también depende de lo que el club piense y decida, pero ese es mi deseo”, afirmó.

El capitán del equipo burelés espera, igual que sus compañeros y el resto de jugadores de la Primera División la resolución definitiva respecto al desenlace de la temporada, que debería conocerse la próxima semana en una reunión prevista de la Federación Española de Fútbol, que es la encargada de decidir el camino a seguir.

“Nosotros solo podemos esperar y estar preparados para lo que decidan. Desde que empezó el estado de alarma estamos haciendo el trabajo encomendado por el club desde nuestras casas y el lunes podremos ya empezar a hacerlo fuera, aunque de forma individualizada”, señala Edu,que explica como lleva el confinamiento. “Estoy con mi pareja y mi hijo, lo llevo muy bien porque es pequeño y me obliga a estar muy activo y se me pasan más rápido los días (risas)”.

De las pocas cosas positivas que pueden extraerse de la pandemia a nivel deportivo es que el Pescados Rubén seguirá jugando en la máxima categoría. Edu considera que la directriz de anular los descensos es la más justa para no perjudicar a ningún equipo de los que estaban peleando por la permanencia.

“Pese a ser últimos teníamos todavía posibilidades intactas de salvarnos, al estar a solo 4 puntos de la permanencia y con varios duelos directos por delante. Creo que lo más lógico es que no se perjudique a nadie y se opte por anular los descensos”, asegura el meta, que incluso ve complicado que la próxima temporada arranque con normalidad. “Ojalá que vuelva la normalidad, pero si hay que jugar partidos con límite de aforo pues habrá que aceptarlo y acostumbrarse”, añadió.

18 EQUIPOS. En caso de que se produzcan dos ascensos y no haya descensos, la máxima categoría quedaría con 18 escuadras. “Creo que es un número muy asumible que no debería crear complicaciones; yo ya he estado en una División de Honor de 18 equipos anteriormente”, señaló.