España, novena en el Motocross de las Naciones con un gran Jorge Prado

[AVANCE] España acabó novena el Motocross de las Naciones que se disputó este fin de semana en Assen. En su debut con la 450, el lucense fue el mejor de los españoles. Cumplió con creces ante pilotos experimentados en la categoría reina: acabó tercero en la primera manga, que llegó a liderar varias vueltas, y fue séptimo en la segunda que disputó, que era la tercera del día. Su cuarto puesto final es ilusionante de cara a su nueva aventura en MXGP.

Holanda fue la vencedora de esta prueba en la que tres pilotos compiten por cada país y se combinan sus resultados. La prueba se disputó en duras condiciones, con un circuito muy embarrado,



Here it is! The final @MonsterEnergy FIM Motocross of Nations Top 10 from Assen!



🥇 The Netherlands 🇳🇱

🥈 Belgium 🇧🇪

🥉 Great Britain 🇬🇧 #MXGP #MXoN #Motocross #MXoN2019 pic.twitter.com/PLY40kAQ2w