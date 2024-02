El CD Lugo necesita un esfuerzo ofensivo

El CD Lugo cuenta con una extraordinaria oportunidad para acercarse a la zona de promoción de ascenso en el partido de este sábado (20.00 horas, FEFTV) en el campo del Teruel, último clasificado del Grupo 1 de Primera RFEF. Ocho puntos separan a los albivermellos del Celta B, el equipo que marca el punto de corte con la zona donde se conjuga el salto de categoría, con 39 puntos.

Para ello, el equipo que dirige el preparador portugués Paulo Alves suma una racha positiva de tres jornadas sin perder, tras la victoria ante la Real Sociedad B y los empates frente al Real Unión de Irún y el Osasuna B. Aunque estos dos últimos resultados reflejan el escaso éxito rematador de los lucenses en lo que va de Liga, como señala el centrocampista ofensivo del CD Lugo Antonio Aranda.

"El equipo está con confianza. Sabemos que hay que mejorar en aspectos del juego, crecer en ataque. Se está viendo el espíritu del equipo, la situación va a mejorar. Necesitamos más claridad en tres cuartos de campo. Hay que generar más ocasiones, más peligro y así mejoraremos en resultados obtenidos", explica.

El mediapunta granadino cree que las oportunidades en ataque crecerían con la superioridad de efectivos en el sistema ofensivo.

"Tenemos que llegar con más jugadores, en mi opinión, en zona de ataque. Así llegan los goles. El equipo tiene que dar más en ataque, sabemos que nos falta un punto de claridad que marca la diferencia. Estamos trabajando con la única meta de ganar", comenta Aranda, que se ha ganado la confianza de Alves para integrar el once titular desde hace cuatro jornadas.

"Agradezco al míster la confianza, me siento cada vez mejor. Tenemos un equipo muy competitivo, todos estamos preparados para entrar", comenta el atacante local, que ha encontrado su lugar sobre el campo. "Me siento cómodo en esa posición, tengo espacio para moverme, me siento bien. Estoy para ayudar al equipo, también en faceta defensiva, para lo que exija cada situación. Creo que tengo que mejorar en cuanto a la claridad en ataque, así podré ayudar mejor", analizó.

El Teruel, pese a ostentar el farolillo rojo de la clasificación, atraviesa por su mejor momento de la temporada, está invicto en las últimas cinco jornadas, con cuatro empates y una victoria, la única que ha logrado esta temporada, frente al Cornellá (1-0), y precisamente en el estadio de Pinilla, donde recibirá al CD Lugo este jueves.

"El CD Teruel es un rival duro. Tenemos mucho respeto por los contrarios. Será un partido igualado y el equipo tendrá que mostrar su carácter para poder ganar. En la ida tuvimos que remontar y mejorar para conseguir un buen resultado", añadió el rojiblanco.

Por ello, Antonio Aranda manifiesta que el equipo rojiblanco necesita "mucha implicación de cada jugador para conseguir un buen resultado. Hay que dar todo lo que tenemos", finaliza.

Normativa: posible vuelta del césped artificial

La próxima temporada podría significar la vuelta del césped artificial a Primera RFEF. Esta propuesta podría convertirse en una de las novedades que la Federación Española de Fútbol estudia para su implantación de cara a la temporada que viene. Esta afirmación fue hecha pública por Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol y máximo responsable de Primera Federación. En la actualidad, la normativa obliga a que los partidos se disputen sobre césped de hierba natural, pero tras el periodo estival esta decisión podrían revertirse a favor de la hierba sintética en los campos de Primera RFEF.

Estándares de calidad

Soteras aseguró que los campos estarán obligados a cumplir unos estándares de calidad. El césped artificial tendría que ser homologado por la Uefa y pasará una serie de auditorías. "La superficie no podrá estar marcada con las líneas de fútbol 7 y tendrá que ser un campo solo con líneas de fútbol 11", añadió Joan Soteras.

Capacidad mínima

Otra de las novedades en estudio se referiría a la rebaja de la capacidad de los estadios. En la actualidad, los 40 equipos deben disponer de un aforo mínimo de 5.000 espectadores, una norma que no cumplen muchos clubes de la competición.