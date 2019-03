Dani Escriche, el único de los ''indultados' del Lugo que viaja a Oviedo

Dani Escriche, delantero del CD Lugo, es el único de los 'indultados' del equipo gallego que ha entrado en los planes de su entrenador, Alberto Monteagudo, para el encuentro de este domingo con el Oviedo en el Carlos Tartiere, en el que la principal novedad de los lucenses es la vuelta de Luis Ruiz tras haber superado una lesión.



El técnico ha facilitado la lista de convocados para el choque con los asturianos y en ella no figuran el centrocampista Sergio Gil y el lateral derecho Eduard Campabadal, pero sí el delantero cedido por el Huesca.



Los tres futbolistas salieron por la noche el jueves de la semana pasada, algo que no sentó bien en el club por la situación que atravesaba el equipo en la clasificación y porque los capitanes habían comparecido en rueda de prensa para hacer hincapié en el compromiso de la plantilla.



Monteagudo dejó a los tres en la grada en el encuentro con el Elche y este viernes, al ser preguntado sobre si estaban disponibles precisó que "siempre lo han estado" y añadió, con una sonrisa, que "ya están centrados".



Además, de Gil y Campabadal, ha sido excluido por decisión técnica el lateral izquierdo Orest Lebedenko, que aún no ha debutado con el Lugo después de haber sido incorporado en el mercado invernal para suplir a su compatriota Vasyl Kravets, que fue traspasado al Leganés.



Por lesión, el técnico ha descartado a Antonio Campillo y Serge Leuko, y ha recuperado a Luis Ruiz, que ha superado una lesión de rodilla.