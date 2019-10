El Breogán tiene la escopeta encasquillada

El Leche Río Breogán no superó la primera prueba verdaderamente exigente del actual curso. Los breoganistas encajaron la primera derrota ante un Palencia que dominó con claridad el partido durante los cuarenta minutos.

Fueron varias las causas que llevaron a los de Diego Epifanio a la derrota, entre otras que no fueron capaces de mantener ni la intensidad ni la continuidad defensiva de los dos encuentros anteriores, permitiendo que jugadores como Dani Rodríguez, Mingaugas Kacinas, Travis Bader o Kevin Larsen estuvieran a un muy buen nivel, no correspondido en las filas breoganistas. También pesaron los doce rebotes ofensivos capturados por los de Carles Marco (su media en las dos primeras jornadas era de ocho), pero sobre todo la diferencia en el acierto de los tiros de tres puntos. El Chocolates Trapa Palencia estuvo cerca de anotar la mitad de sus lanzamientos (9/20; 45%), mientras que el Breogán se quedó en un paupérrimo 26% (6/23).

No es necesario recalcar la importancia que en el baloncesto actual tiene el lanzamiento de tres puntos y el conjunto lucense se está mostrando como uno de los peores, hasta el momento, de la competición en esta faceta.

De hecho, solo el Leyma Coruña con un 26% de acierto (25/96) se está mostrando más desacertado que el conjunto lucense, que solo ha anotado 21 canastas triples después de realizar 78 lanzamientos desde más atrás de la línea de 6,75 metros, por lo que su porcentaje de acierto es tan solo del 26,9%, muy lejos del 39,6% del Palencia o del 37,8 del Mallorca.

La media de la liga es de 24,3 lanzamientos triples por encuentro para anotar 7,8 canastas, un acierto del 32,4%.

A pesar, y tampoco hay que perderlo de vista, de que la temporada acaba de iniciarse y de que algunos jugadores todavía no han alcanzado su puesta a punto, no deja de sorprender el mal desempeño breoganista en el lanzamiento, cuando teóricamente dispone de perímetro capacitado para resolver desde esas posiciones. Ni la lesión de Ahonen, el mejor triplista de la LEB Oro en la pasada temporada, sirve para explicar tanto fallo ante el aro rival. El finlandés participó en los dos primeros partidos de competición en los que lanzó cinco triples para anotar en una sola ocasión. Y varios jugadores aún no han conseguido anotar de tres puntos a pesar de haberlo intentado, son los casos de José Nogués (0/5), Rauno Nurger (0/1), Alex Olah (0/4) o Sergi Quintela (0/6).

Los mejores en este apartado están siendo Thomas de Thaey y Christian Díaz, ambos con cuatro triples de nueve lanzamientos (44%). Después aparece Dago Peña con un 35% de acierto (6/17), Salva Arco con un 33% (3/9), el mismo porcentaje que Mateo Sánchez (1/3) y finalmente Mo Soluade con un 20% después de anotar dos triples de 10 lanzamientos.

Desde luego la mejoría en esta apartado del juego va a ser fundamental para intentar sumar la tercera victoria el próximo sábado ante el recién ascendido HLA Alicante. El equipo que dirige Pedro Rivero ganó dos encuentros, en su pista frente al Canoe en la primera jornada (99-96) y en Melilla (66-83), y perdió en la pasada jornada frente al Mallorca (74-75).

Los alicantinos, son el segundo equipo, tras el Palencia, que menos utiliza el lanzamiento triple, con poco más de 18 intentos por partido para anotar 6 de media.