Escobar: "¿Volver al CD Lugo? Todos queremos progresar"

Escobar no olvida su paso por el Polvorín, demuestra cariño por el club albivermello y asegura que su temporada en el Arenteiro fue la mejor de su vida.

Ha jugado 21 partidos de titular esta temporada y ha marcado siete goles. Ha caído de pie.

Sí, venía aquí con un cuerpo técnico que ya conocía, que confiaba en mí y por eso aposté por venir al Real Unión. En el club, la gente, el entorno y los compañeros tenemos un gran grupo, me lo han puesto fácil y al principio creo que costó un poco más, pero ya me estoy acostumbrando a la categoría y me está saliendo un buen año. Quiero seguir así.

Llega de la mano de Fran Justo, que ya no está en el equipo. ¿Cómo fue esa decisión?

Fue un poco difícil. Venía de un buen año en el Arenteiro y siempre cuesta irse de un sitio en el que cuentan contigo. Me demostraron esa confianza y querían hacer un esfuerzo para que me quedase, pero quería afrontar el reto del Real Unión, y más aún con la confianza de Fran Justo. No me arrepiento, me están saliendo bien las cosas, Fran Justo ya no está pero he aprendido mucho con ellos y con el nuevo entrenador igual.

Ahora está Íñigo Idiakez, pero la confianza es la misma.

Nos estamos acostumbrando a las nuevas ideas del míster, creo que podemos ir a más, tenemos un buen grupo y en lo individual he tenido una charla con él y me ha transmitido total confianza.

¿Qué diferencias aprecia respecto a Fran Justo?

Hay cambios respecto al posicionamiento en ataque, matices nuevos que ha introducido y que intentamos implementar en el campo, sobre todo en nuestro campo.

Viene de un año espectacular en el Arenteiro. El de su explosión, con 15 goles.

Un ascenso y un año tan bueno como el que tuvimos el año pasado... si nos preguntas a cada uno de la plantilla responderíamos que fue nuestro mejor año, pero es verdad que a nivel de juego noto una progresión esta temporada, creo que estoy a mejor nivel. Pero lo que conseguimos el año pasado es verdad que es irrepetible, una temporada entera casi sin perder, título de la Copa Federación, eliminando a un Primera en Copa (Almería) y compitiendo contra un equipo de Champions como el Atlético. No se puede pedir más.

El Arenteiro eliminó al Almería con un gol suyo.

Un gol muy especial, lo recuerdo como si fuese ayer. Fue un partido en el que confiábamos mucho en nosotros mismos, veníamos de una racha muy positiva y sabíamos que en Espiñedo podía pasar de todo y así fue. Presionamos arriba al Almería, a un Primera División, robamos la pelota y la pude meter. Fue un gran día.

Se ha enfrentado este año a Arenteiro y Lugo, dos exequipos. ¿Cómo los ha afrontado?

Son partidos especiales, el caso del Arenteiro es más reciente pero en Lugo estuve tres años, me siento como uno más de allí porque me encontré muy bien allí y le guardo cariño al club. Son partidos especiales que te tomas con más motivación. Son bonitos.

¿En qué se nota la mano de la familia Emery en el día a día del Real Unión?

Vine por lo que me había contado Fran Justo, la profesionalidad que había en el club y el proyecto que había. Nos decidimos pronto. Están intentado que el club vaya a más y luche por los puestos de arriba, yo creo que en unos años lo van a conseguir. Es un proceso que puede llevar tiempo pero están en el camino para conseguir ese paso.

Este año ha visto menos amarillas que en otras temporadas. ¿Ha cambiado algo en este aspecto?

Creo que se debe a estar más metido en los partidos y no buscar jaleos que van en mi contra. Es verdad que estaba viendo muchas amarillas y me estaba perdiendo partidos por acumulación. Este año me estoy controlando en ese aspecto pero soy un jugador que me gusta meter la pierna, soy intenso y me encuentro bien jugando así.

¿Cómo ve la categoría? Nadie se consolida en cabeza y la igualdad es protagonista.

Lo que estoy notando son las salidas, jugar a domicilio nos está costando mucho, me ha impresionado eso, jugar fuera de casa y que el partido no tenga nada que ver con los que juegas en casa. Luego no veo mucha diferencia entre los de arriba y los que luchan por entrar al play off. El Lugo y el Deportivo creo que se meterán en la pelea.

Partido de ida, 2-0 para el Lugo en el Anxo Carro.

Fue un partido especial, estuve muy bien en Lugo y del partido lo recuerdo que no estuvimos del todo mal y que merecimos más. Ellos hicieron muy buen partido, sobre todo tras el descanso. El primer gol nos dolió mucho y no supimos reaccionar. El Lugo tiene una buena plantill y el de esta semana será otro partido difícil.

El Lugo viene de ganar, ¿esperan a un Lugo herido en su orgullo?

Tenemos que jugar con la ansiedad que puedan tener, jugamos en casa y somos fuertes aquí. Vamos a ir a ganar, creo que va a ser un partido muy bonido y ojalá caiga a nuestro favor.

Termina contrato en verano con el Real Unión. ¿No descarta volver al Lugo?

No, todos los futbolistas queremos progresar y cuanto más arriba mejor, pero no es algo que tenga ahora en mente, sé que puede estar ahí pero de momento me centro en seguir como hasta ahora, y seguro que así llegan cosas buenas.