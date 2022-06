Cantarrana tiene nuevo inquilino. Alberto López (Lugo, 1972) ejerce ya como entrenador del Viveiro CF luego de ser presentado este martes. Tras su paso por el Lemos y con un currículo extenso de dos décadas, asegura llegar cargado de ilusión y responsabilidad.

¿Contento de regresar a un banquillo de Tercera División?

Sí, porque era mi objetivo deportivo. De hecho me arriesgué no renovando en el Lemos por la expectativa de que había opciones libres. Salió Viveiro y estoy muy contento y orgulloso. Para mí es un sueño poder entrenar al Viveiro el año de su centenario. Por ello tengo más ilusión que nunca y voy a implicarme las 24 horas del día para conseguir la permanencia.

¿Se lo pensó mucho cuando recibió la propuesta del Viveiro?

No, no me lo pensé nada. Quería volver a Tercera después de lo que disfruté en Arzúa en la 2019/2020. Es una categoría muy atractiva y cualquier entrenador que tenga hambre le da prioridad al tema deportivo antes que al económico. De hecho, la oferta en el Lemos era superior a nivel económico.

La directiva ha anunciado que el presupuesto descenderá alrededor de un 30%. ¿Qué supone?

Sé que es un reto enorme porque soy consciente de la situación, el presupuesto y la realidad del Viveiro. Me han presentado las cuentas muy claras y sé dónde me meto, pero no todo es dinero y a ver si con trabajo, motivación e ilusión conseguimos mantener la categoría, aunque tengamos el presupuesto más bajo. En Arzúa ya lo era, todo el mundo nos daba por candidatos al descenso, pero confeccionamos una plantilla bastante joven y cuando explotó la pandemia éramos sextos a solo tres puntos de la promoción.

¿Y cómo se consigue?

Necesitamos jugadores jóvenes, con hambre y proyección. Que vean al Viveiro como un escaparate para seguir escalando. Y a ello sumarle la cesión de tres o cuatro jugadores con un coste mínimo y que muchos de los que están ahora renueven. A todo ello se le va a sumar un cuerpo técnico profesional, sabiendo las limitaciones presupuestarias. Para mí fue la clave del éxito en Arzúa.

¿Habrá una revolución en la plantilla o apuesta por la continuidad?

Me gustaría que el 80 o 90% pudiese continuar, pero entiendo que para algunas personas es prioritario el tema económico o el geográfico. De un tiempo a esta parte no llegan jugadores de la base de A Mariña y hay que suplirlos con gente de Lugo ciudad, Ferrol o Coruña. A muchos no les compensa venir porque no podemos ofrecer el dinero necesario, pero seguro que somos un equipo atractivo para muchos otros jugadores.

¿La Tercera será más exigente la próxima temporada?

Sí, porque han subido equipos con un gran potencial y ha caído el Arousa. Va a haber momentos muy difíciles en los que tendremos que remar en la misma dirección, pero todo ello me motiva más.