El palista lucense Cristian Toro, oro olímpico en Río 2016, ofreció este miércoles su versión de los hechos en relación a la polémica surgida en el proceso de selección del k-4 que participará en los Juegos de Tokio, detenido desde hace dos días por una diferencia de tiempos "poco creíble" que afectó al propio Toro y a su compañero, el zamorano Carlos Garrote.

Cristian Toro, visiblemente afectado tanto física como mentalmente, explicó que tanto él como su psicólogo han tomado la decisión de parar porque no se encuentra en condiciones para ser evaluado en unas pruebas de tal importancia. "Soy un deportista. El otro día me pararon por unas circunstancias, luego me mandaron seguir, ahora pasa todo esto que se suma a otras cosas que arrastrábamos desde hace tiempo... yo así no puedo salir a competir el jueves. Nos evalúan para unos Juegos Olímpicos y yo, como es normal, no estoy al cien por ciento para hacer una prueba en un barco de equipo", lamentó el lucense.

"Mi psicólogo me ha dado un informe que avala mi estado mental y vamos a tratar de llevar esto lo mejor posible", dijo Toro, que espera que todo se solucione "pronto" para dejar a la selección "en un buen lugar".

El lucense aseguró que acumula "72 horas sin apenas dormir ni comer y así no me veo para competir, es el resumen que puedo hacer".

Cristian Toro asegura que no encuentra explicación a una diferencia de cuatro segundos

Sobre la actuación del entrenador de la selección, Miguel García, y una posible manipulación en los tiempos para favorecer a cuatro deportistas y perjudicar a dos, Toro se limitó a decir que guarda "mucho cariño" hacia el técnico y que no piensa "debatir con nadie" sobre cómo hace su trabajo en el día a día. "Él ha demostrado que lo hace bien, pero por lo que me llega, hay información de sobra para demostrar todo lo que pasado. Ya se verá", continuó.

Preguntado por el papel de Saúl Craviotto en esta polémica —el campeón olímpico rechazó hacer declaraciones este miércoles—, el lucense insistió en que no quiere hablar mal de ningún compañero. "Es un gran deportista, las pruebas están ahí. Solo intentamos saber por qué los tiempos de la embarcación que tripulaba yo son más lentos en los 200 metros que un barco de dos personas. La sospecha viene teniendo en cuenta que soy velocista, que me cambian por un fondista y resulta que van más rápido. Me sorprendió", explicó.

Cristian Toro añadió que no encuentra explicación a una diferencia de cuatro segundos "porque hice mejor tiempo con mis compañeros de club amateur que con tres campeones olímpicos. No tengo la respuesta, pero quiero una respuesta".

Por último, el lucense habló de un "punto y aparte" y deseó suerte a sus compañeros "si no soy uno de los que va a los Juegos".



Pruebas | "No sé por qué insisten que vaya"

"No sé por qué insisten en que acuda a las pruebas. En principio no voy a venir, sigo en manos de mi psicólogo, que es quien me ha ayudado en todo esto y solo mira por mi beneficio personal. Antes de nada quiero saber qué ha pasado", dijo este miércoles Toro, sobre un proceso que el entrenador, Miguel García, aseguró que se cerraría esta misma semana.



Garrote, hundido

El otro piragüista afectado, el zamorano Carlos Garrote, apenas pudo articular palabra este miércoles. "Lo estoy pasando muy mal, lo que me han hecho no se lo deseo a nadie", indicó.

Miguel García: "Se queda uno fuera y siempre hay cierta controversia"

El entrenador de la selección nacional de piragüismo, el asturiano Miguel García, aseguró este miércoles que "en un proceso tan complicado como este, en el que hay seis deportistas y solo cuatro plazas para las Olimpiadas, siempre se queda uno fuera y hay controversia porque no es fácil de asimilar. Tenemos que tener la mente fría y acabar con este proceso de la mejor manera posible", dijo, en relación a las protestas surgidas desde el Club Fluvial de Lugo sobre las marcas de las diferentes embarcaciones que participan en el selectivo.

García puntualizó que la diferencia de tiempos no llegó en ningún momento a los cuatro segundos. "Son 3,2 y 3,8, y esto es el día a día del piragüismo", justificó. "Hay que recopilar todos los datos, porque hay datos que ofrecen ruido por diferentes motivos: viento, activación, corrientes de agua... hay que ser capaces de ver la realidad, separar los datos no válidos y seguir", aseguró.

El entrenador de la selección española resta importancia a la polémica y desea acabar el proceso "con la mente fría"

El técnico reconoció que la polémica está afectando a los seis deportistas, y que "cuanto menos entremos en esto, mucho mejor para ellos. Hay que pensar en los juegos olímpicos y nada más".

Preguntado sobre si usa criterios objetivos o subjetivos a la hora de seleccionar la embarcación para los Juegos. García espetó un "¿tú qué crees?". "Objetivos siempre, nunca tomo decisiones no avaladas por datos, pero durante la temporada hay otros valores que no se pueden medir", explicó.

"Con ese conjunto de datos tomamos decisiones, pero el cronómetro es el valor más importante dentro de ese compendio de información: es el 98% de todo", concluyó.