El presidente del CB Breogán, José Antonio Caneda Goyanes, vivió y disfrutó en directo del ascenso de su equipo a la ACB. El mandatario breoganista reconoce que no esperaba un partido final tan plácido y reconoce sentirse ilusionado ante la nueva etapa breoganista en la ACB. Asegura que el equipo no tendrá problemas para cumplir los requisitos exigidos para la inscripción en la ACB y considera que "es más fácil reunir 2.500.000 euros en ACB que 1.200.000 euros en LEB".

¿Cómo vivió el partido final por el ascenso en Granada?

Sinceramente con algo de preocupación al principio, pero cuando tuvimos un inicio tan bueno, empezamos a anotar, ellos se vinieron abajo y creo que muy pronto ya estaban psicológicamente derrotados. Personalmente creo que empezamos a ganar el partido de desempate el viernes. Nosotros llegamos a Granada al mismo tiempo que ellos, pero el Granada viajó toda la noche en autobús. Este es un detalle importante.

Obviamente, y a pesar de eso, seguro que no esperaba un partido tan cómodo para su equipo.

Desde luego no esperaba una final tan plácida. Como todo el mundo esperaba un partido igualado. Aún con todo, yo durante un tiempo esperaba la reacción local, pero el domingo nosotros no tuvimos ningún bajón como en otras ocasiones.

Sin duda, fue el mejor partido realizado por el Río Breogán durante toda la temporada. ¿Cree que debía haberse repetido en más ocasiones?

Quizá en Granada se vio al Breogán que todos esperábamos ver más veces en la Liga. Lo vimos a ratos pero el domingo era un partido clave y salió todo perfectamente. Lo cierto es que el equipo siempre respondió en casa y en los momentos cruciales pero en los desplazamientos no jugaba igual. En el Pazo fuimos muy regulares pero en la segunda fase a domicilio solo ganamos en Almansa y Palma. El domingo parecía otro equipo, muy motivados y que además no bajó el nivel de intensidad en ningún momento.

Con una segunda fase tan irregular del conjunto breoganista, ¿hubo algún momento en el que llegó a temer por el ascenso?

La realidad es que no, porque era consciente de que si nosotros jugábamos como podemos hacerlo ascendíamos sin ninguna duda. Además el problema era nuestro, lo teníamos nosotros y estaba en que cuando jugábamos fuera nos íbamos del partido y esto nos penalizaba, pero siempre supe que teníamos una plantilla superior al resto.

Con el título de la Copa Princesa y el ascenso a la Liga Endesa, cabe considerar que usted me hablará de un balance a nivel deportivo muy positivo.

El balance de la temporada ya era muy bueno antes del partido del domingo. Estuvimos prácticamente todo el año en la primera posición, ganamos la Copa Princesa y solo faltaba ganar la final que ya fue la guinda. Aún sin ascender hubiera sido una buena campaña, con el ascenso hemos conseguido lo máximo a lo que se podía aspirar.

Fue una temporada muy complicada. Se solventó muy bien en el terreno deportivo, ¿y en el económico?

Dentro de unos días tendremos cerradas las cuentas de este ejercicio y entonces podré hablar de cifras concretas. Lo que puedo decir ahora es que cerraremos el año con un pequeño déficit causado por la temporada tan complicada que vivimos. Este año nos falló la partida de entradas y abonados que en nuestro caso es muy importante. Jugamos muchos partidos sin público y por lo tanto ni siquiera se cubrían gastos. Pero se realizó una labor muy importante incorporando nuevos patrocinadores que fueron de gran ayuda. Por lo tanto, repito, habrá un déficit pero completamente asumible, serán cantidades poco importantes.

Una vez logrado el ascenso, ahora viene la parte burocrática. Es decir cumplir todos los requisitos que obliga la ACB para dar el visto bueno a la inscripción. ¿Puede haber algún problema?

Esta misma mañana [por el lunes] ya llamaron de la ACB. Este martes empezarán a trabajar en la auditoría y revisarán las condiciones del Pazo. Desde luego no esperamos tener ningún problema para cumplir todos los requisitos.

Habrá que realizar un pago de 480.000 euros que son reintegrables en caso de descenso y preparar un presupuesto mínimo de 2.500.000 euros...

Efectivamente. Sabemos que como mínimo tendremos que manejar dos millones y medio de euros pero siempre he dicho que es más fácil reunir esa cantidad en la ACB que un millón doscientos mil euros en la LEB. Todos estamos muy ilusionados ante este nueva etapa. Todos hemos trabajado muy duro por un objetivo y lo hemos logrado. Ahora lo que queremos es realizar un proyecto serio y firme para poder tener continuidad en la ACB, que es donde debe estar siempre el Breogán.

El club ha hecho un gran esfuerzo para reunir la plantilla de esta temporada. Hay jugadores con contrato, algunos con la posibilidad de una cláusula de corte. ¿Van a apostar en el ámbito deportivo por una política de continuidad?

En los temas deportivos no me voy a meter. Es algo de lo que no debo de hablar. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar el ejercicio actual. Es cierto que hay jugadores con contrato pero en los próximos días se reunirá el consejo de administración y ahí se sentarán las bases de lo que va a ser el Breogán el año que viene.

El entrenador del equipo, Diego Epifanio, tiene contrato una vez conseguido el ascenso, ¿puede confirmar su continuidad?

Insisto que soy el menos indicado para hablar de esto. No es un tema del que yo pueda hablar porque no sé. Primero vamos a celebrar el éxito y todo lo demás ya vendrá.

Este año con toda la problemática ¿fue importante el apoyo de la afición?

La gente que vino este año al Pazo quedó impresionada del apoyo que teníamos con solo 1.500 espectadores. Muchos se preguntan como en una ciudad tan pequeña puede haber tanta gente involucrada en el Breogán. A Granada viajó gente incluso sin entrada y esto tiene un gran mérito. Esto es el Breogán, un club que sin esta gente, tanta gente involucrada, no tendría sentido.



Condiciones para entrar en ACB

Valor de Participación. Un pago de 488.000 euros para ascender, dinero que es reintegrable en caso de descenso.



Auditoria. Este martes comienza la auditoria que analizará el estado económico del club. También se revisará el Pazo.



Presupuesto. Es necesario presentar un presupuesto mínimo de 2.500.000 euros.