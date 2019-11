NO SON DÍAS FÁCILES para el Leche Río Breogán; ni para sus seguidores, desencantados por los resultados y la imagen del equipo; ni para los jugadores, conscientes de que es necesario revertir la situación actual. Christian Díaz, base del equipo lucense, no oculta la preocupación por el momento actual, pero también muestra una total confianza en su equipo.

¿Cuál es la causa por la que el Leche Río Breogán está ofreciendo una imagen tan alejada de las expectativas que debe generar un aspirante al ascenso?

No sabría decir qué pasa, si esto o aquello. Probablemente un cúmulo de cosas. Empezamos la temporada muy bien, con mucha confianza, compartiendo el balón, estando intensos atrás... pero los dos últimos encuentros en casa han sido horribles, pero no sé decir qué pasa. Quizá todos tenemos muchas ganas de hacerlo bien, y no hablo de presión, sino de ganas de ayudar, y quizás esto nos penaliza un poco. Lo que está claro es que en defensa tenemos que mejorar muchísimo, lo estamos trabajando todos los días en los entrenamientos porque tenemos que tener una mejora muy, muy importante. No podemos permitir que nos sigan metiendo 20 puntos por cuarto. Es muy importante estar intensos atrás, todos debemos dar un paso adelante a la hora de defender. El rebote también es un factor a mejorar.

Imagino que será frustrante que los rivales anoten con facilidad y que, ante el Breogán, mejoren muy significativamente sus porcentajes de acierto...

Esto es algo que hablamos todos los días, entrenamiento tras entrenamiento y vídeo tras vídeo. Si exceptuamos los dos primeros partidos, en los que nos salió todo rodado, en el resto de los encuentros pienso que tuvimos un grave problema de comunicación. En los vídeos se puede ver que hay pequeños errores que se pueden arreglar simplemente hablando y esto lo intentamos mejorar.

Es indudable que una parte de los aficionados han perdido confianza en las opciones de este equipo...

Mucha gente está alarmada ya a día de hoy con cuatro partidos ganados y cuatro partidos perdidos. Mi madre decía que las notas son a final de curso y queda un mundo por disputar, queda mucha liga por delante y tenemos un margen de mejora enorme, sobre todo en defensa. Esto me preocupa a mí, a los aficionados y a todos el equipo, especialmente a nosotros. Insisto en que no podemos permitirnos encajar más de 20 puntos por cuarto y todos, yo el primero, tenemos que dar un paso adelante en defensa, estando más intensos, más agresivos, más centrados.

Gran parte de los jugadores de la plantilla ya han tenido papeles relevantes en anteriores equipos, ¿por qué cree que en estos momentos todos prácticamente están muy lejos de su nivel habitual?

Lo dije antes, es ansiedad. Ansiedad pura y dura. Individualmente todos son unos jugadorazos y ahora lo que tenemos que conseguir es ser un equipo. Todos los jugadores han tenido un papel importante en equipos de fuera de aquí, lo que tenemos que conseguir todos juntos es ser una piña en la pista y no lo estamos consiguiendo. Es fundamental confiar en el que tienes al lado. Nos está costando ser un equipo. Yo creo que en ataque, aun sin estar bien, no tenemos problemas, pero no debemos de dejar que el ataque repercuta en la defensa. El día que no estamos acertados no defendemos y debería de ser al revés. El ataque se sustenta del trabajo defensivo y esto también lo tenemos que saber.

¿Es posible que los problemas actuales tengan que ver una confección de plantilla con cierto desequilibrio?

Rotundamente no. Confío plenamente en todos los compañeros que tengo. La mayoría de la gente solo ve los partidos y ese no es el reflejo del trabajo diario. Yo veo a mis compañeros trabajando día a día y lo que tengo que decir es que en los entrenamientos no se está viendo el reflejo de todo lo que se trabaja durante la semana. Insisto, yo no tengo dudas,confío ciegamente en mis compañeros.

Si no se quiere empeorar la situación no hay más camino que conseguir el triunfo el próximo sábado en Huesca...

Sin duda ninguna. No podemos perder en Huesca bajo ningún concepto. Han pasado ocho jornadas, sabemos dónde estamos mal y lo estamos trabajando. No nos podemos permitir a nosotros mismos y a nuestra afición seguir perdiendo partidos y mucho menos dar la imagen que dimos en casa en los dos últimos choques, porque la gente no se lo merece, tampoco nosotros. Como somos el Breogán no podemos dar esa imagen. El sábado tenemos que salir a morder, que sean ellos los que paguen los platos rotos. Los jugadores nos hemos reunido en el vestuario, hemos hablado, hemos puesto las cartas sobre la mesa y ahora ya depende de cada uno de nosotros de sacar esto adelante, empezando por el sábado.

Susto: Dago Peña sufrió este martes un golpe en una rodilla

Dago Peña se retiró del entrenamiento vespertino de este martes a causa de un golpe en su rodilla derecha. Aunque en principio no parece que esto pueda poner en peligro su participación en el partido del sábado (20.00 horas) en la pista del Huesca, será necesario esperar a su evolución en las próximas horas. En las sesiones de este martes no tomó parte el base Christian Díaz por un golpe en dos de sus dedos de la mano derecha producido en el encuentro del pasado domingo. Si todo transcurre con normalidad, el jugador canario podría volver a los entrenamientos este miércoles.