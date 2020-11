Epifanio: "El Valladolid es el equipo más en forma"

Veinte días sin competir y diez de ellos con los jugadores sin poder entrenar y en cuarentena en su domicilio no es, desde luego, la mejor preparación posible para afrontar un partido y menos ante un rival directo como el Clínica Sur-Aspasia Valladolid.

"Estoy un poco preocupado por el ritmo que podamos tener para competir, por el ritmo que estamos teniendo en los entrenamientos con demasiados errores y también me preocupa el tema de las lesiones porque la posibilidad de que se produzcan se acentúan en estas circunstancias", reconoció el técnico del Breogán, Diego Epifanio. A eso se une el hecho de que una circunstancia como la vivida por la plantilla "fue nueva para todos". "Ya habíamos hablado de cómo gestionaríamos una coyuntura como esta pero llegó demasiado pronto, nos ha pillado justo después del inicio de competición. Diez días parados es un tema para preocupar", añadió.

A todo ello se une la visita, este sábado (20.00 horas) en el Pazo, del Valladolid, líder invicto del Grupo A. Para Epifanio el conjunto pucelano, "llega en una buena dinámica". "El año pasado fue el equipo revelación y ahora tienen mejores jugadores. Está jugando muy bien, en los dos últimos partidos fue capaz de dejar a sus rivales en 66 puntos y está metiendo en torno a 80. Juega a gran ritmo y es el equipo más en forma de la competición", añadió.

Salva Arco reaparecerá ante el equipo que dirige Hugo López después de más de un mes de baja. "Desde el 1 de octubre, el primer entrenamiento con contacto que realizó fue el pasado lunes. Lógicamente, hay que ir dándole descansos porque tiene muchas ganas de volver pero esa ansia puede jugarle una mala pasada", dijo el técnico, que también se refirió a Roope Ahonen para comentar que tras la última artroscopia a la que fue sometido no espera su reincorporación hasta "principios de enero y posiblemente podría competir a finales de ese mes". "Pero esto no son matemáticas y es algo que no hay que poner como excusa. Vamos a ver cómo responde el equipo", comentó.

El técnico señaló que en el caso de que el club realizara una incorporación al equipo, más que un escolta "sería más necesario tener un 4 o un 4,5".