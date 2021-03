"No es mi ambición entrenar a nivel profesional, ayudaré en lo que sea necesario"

Es historia viva del Deportivo y ahora tiene ante sí el reto de formar a los futuros jugadores de la primera plantilla blanquiazul. Juan Carlos Valerón, acompañado por Manuel Pablo como segundo entrenador, se estrenó como técnico en el banquillo del Fabril el verano pasado y es pieza fundamental en el proyecto de futuro de un club que no atraviesa su mejor momento institucional.

¿Cómo se está adaptando al Fabril y a la Tercera División?

Está siendo un año muy complicado para todos, nos gustaría estar en una mejor situación, pero es la que tenemos. Queremos hacerlo lo mejor posible, pero en una dinámica tan negativa es difícil. Es algo que lastra mucho.

Con todo, Manuel Pablo, Fran y usted son todo un lujo para la cantera del Deportivo.

Estamos aquí para intentar ayudar en todo lo que sea posible. Es nuestra intención, nuestro objetivo y nuestro deseo aportar toda nuestra experiencia para ayudar al club en lo que haga falta.

¿Se siente orgulloso de que jugadores de la plantilla del Fabril como Rayco o Villares ya disfruten de oportunidades con el primer equipo del Deportivo?

Uno siente satisfacción por trabajar en el fútbol base y por la labor que en este sentido se ha hecho dentro del club en los últimos años. Está claro que el Deportivo apuesta por la cantera, y si esto tiene continuidad, que debería ser así, vamos a seguir sacando jugadores interesantes para la primera plantilla.

¿A qué nivel puede influir en el proyecto de la cantera el reciente cambio de directiva?

El mensaje que se nos ha trasladado desde arriba es de total tranquilidad. Por nuestra parte intentaremos llevar a cabo este proyecto desde la máxima ilusión, como ha sido hasta ahora.

¿Puede trastocar mucho el proyecto un posible descenso del Deportivo a Tercera División? ¿O un descenso del Fabril?

Hombre, sería normal que afectara. Si eso ocurre habría que afrontarlo, sí, pero todavía se está a tiempo de que la temporada acabe de buena manera. Tenemos opciones de ascenso y, como mal menor, no perder la categoría e intentarlo en la próxima temporada.

¿Aspira algún día a entrenar un equipo profesional?

No es mi ambición. Ahora mismo estoy contento con la oportunidad que me ha dado el Deportivo. Intentaré ayudar en la parte que me corresponde en este proyecto de club, porque soy parte de ese engranaje. Y si se puede ayudar al primer equipo, bienvenido sea, porque me siento parte de este proyecto.