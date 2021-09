Errores que cuestan caro: el Lugo asume sus fallos

"Hemos concedido goles evitables", declaró Manu Barreiro. "Es verdad que cometemos algunos errores que debemos pulir", aseguró Chris Ramos. La plantilla del Lugo es consciente de que debe minimizar sus fallos defensivos para que el lunes (21.00 horas, GolTV), ante el Huesca en el Ángel Carro, sume su primer triunfo en lo que va de temporada.

Los dos últimos duelos mostraron a un conjunto rojiblanco al que le penalizaron demasiado sus fallos en la parte de atrás, con tres tantos encajados que acabaron por restar unos puntos que pueden ser fundamentales en una temporada que se prevé sufrida de nuevo.

"No encajar goles es primordial para este equipo. Hemos concedido goles evitables, y creo que estamos mejorando en este aspecto. No encajar es media salvación", valoraba Manu Barreiro sobre la necesidad de no sufrir tantos en contra.

Las pérdidas en salida de pelota y en zonas peligrosas fueron la causa de los dos tantos ante el Valladolid y el 1-1 frente al Fuenlabrada.

El sistema del Lugo, con un central anticipador que suele conceder espacios al salir de posición y acudir a la medular, además de laterales largos en fase ofensiva concediendo huecos a su espalda, suelen penalizar mucho cualquier desajuste en el sistema de ayudas o pérdida de pelota, aunque esta sea en terreno ajeno.

Se observó en el 0-1 del Valladolid, en el que una mala entrega en campo rival permitió al conjunto pucelano derribar el castillo de naipes lucense encontrando la caída de Roque Mesa al carril derecho. Canella, demasiado adelantado, no pudo llegar a tapar al jugador canario, Señé llegó tarde a la ayuda, Pita salió de su posición para tapar la incorporación del ex de la UD Las Palmas y el talento del jugador blanquivioleta metió un pase a Weismann que Xavi Torres no pudo interceptar por la duda entre acudir a tapar el centro del terreno que había dejado Pita o quedarse con el delantero israelí.

Aún más graves fueron los fallos en salida de balón del 0-2 ante el equipo que dirige José Rojo, 'Pacheta', y del 1-1 contra el Fuenlabrada. En la derrota contra los castellanoleoneses, Pita -tercer central por dentro en fase defensiva y mediocentro que inicia el juego en la ofensiva- erró el primer pase hacia la medular y entregó el cuero a El Yamiq, quien inició una contra de pocos metros que finalizó con el tanto de Toni.

Frente al Fuenlabrada fue Juan Ros el que concedió el esférico a Kanté al iniciar la jugada ofensiva rojiblanca. El delantero gambiano le robó el cuero al cartagenero y combinó con Zozulya, quien entregó la pelota a Pedro León, solo en la derecha con el espacio libre, para fusilar a Whalley.

Ante el Huesca, el Lugo deberá vigilar las pérdidas y los desajustes atrás para puntuar ante un candidato al ascenso. El cuadro aragonés cuenta con futbolistas hábiles e intensos en la presión, como Escriche, Gaich o Ferreiro, así como tiene extremos y centrocampistas ofensivos de calidad como el propio Ferreiro, Marc Mateu, Juan Carlos o Enzo Lombardo para penalizar los errores con una transición peligrosa.

Los seis lesionados no estarán en el Ángel Carro el lunes

Alberto Rodríguez, Juanpe, David Mayoral, Carrillo, Pedro López y Sebas Moyano seguirán en el parte de bajas

El Lugo no recuperará a ninguno de sus lesionados para el partido de este lunes frente al Huesca. Los seis jugadores que no pudieron entrar en la convocatoria de Rubén Albés ante el Fuenlabrada se mantendrán —salvo milagro— fuera de ella contra el conjunto oscense. No lo estará el defensa central Alberto Rodríguez, al que su pubalgia lo mantiene en el dique seco y lo hará un mínimo de tres o cuatro semanas más. Tras ese periodo de ausencia, el cuerpo médico rojiblanco lo volverá a evaluar para ver si puede volver a los terrenos de juego.

En el caso de Juanpe, aunque el club asegura que "evoluciona satisfactoriamente" de su esguince de tobillo, realiza "trabajo específico con el equipo de fisioterapia" y está "pendiente de reiniciar trabajo de campo", aunque no se da una fecha concreta para ello.

En la misma situación está David Mayoral, quien sufre un esguince en su rodilla izquierda, del que "mejora" con "trabajo fisioterápico", aunque sus molestias "persisten" y está "pendiente de nueva valoración traumatológica".

Los lesionados de larga duración, como Pedro López, Carrillo o Sebas Moyano, siguen la evolución prevista. El canterano ya corre sobre el césped tras su operación de cadera; el delantero, operado de pubis, volvió a O Ceao pero al margen del grupo y con una baja hasta noviembre; y el extremo diestro tiene para cinco meses de ausencia.

Chris Ramos: "Estamos satisfechos con el trabajo que hacemos"