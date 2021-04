Los errores arbitrales que condicionan al Lugo

Errores que sitúan más barreras en la trayectoria del Lugo. Fallos que determinan el marcador, que minan la moral del grupo y hacen más cuesta arriba el romper una racha que ha transformado el duelo de este sábado (14.00 horas) ante el Alcorcón en una final. Las decisiones arbitrales han condicionado los últimos duelos para convertirse en una parte decisiva en el resultado final.

El penalti no pitado a Raíllo por una mano muy clara en Son Moix —que hubiera supuesto el empate ante el Mallorca— y el gol anulado a Marcelo Djaló ante el Málaga —que habría dado la ventaja a los rojiblancos frente a los andaluces— han inoculado en el club lucense el malestar por decisiones que consideran que han influido decisivamente en dos derrotas que pueden ser claves a final de temporada.

"No sé porqué no se pitó penalti. El VAR es un individuo que está en una pantalla, no una máquina, que a veces lo pasa peor delante de la pantalla que en el campo. Tiene que decidir y no se puede equivocar y es difícil gestionar eso porque es algo nuevo, el gestionar esa presión que tienes. Hay cosas que no se comprenden. La mano es increíble, separada del cuerpo", afirmaba el técnico Luis César Sampedro tras el partido de Mallorca.

Como Sampedro también se mostraron críticos con la decisión de Ocón Arráiz los jugadores Roberto Canella y José Ángel Carrillo, que aseguraron al acabar el duelo que el colegiado "no pitó un penalti que era" y que habría permitido igualar el partido justo antes del descanso.

El tanto anulado a Djaló ante el Málaga por una inexistente falta al portero de Manu Barreiro se sumó a otras decisiones controvertidas a lo largo de la temporada como la expulsión de Campabadal ante el Albacete o el penalti pitado a Seoane en Leganés.

Aquel tanto del defensa internacional por Guinea Bissau le daba la ventaja al Lugo ante los andaluces en un partido cerrado, sin apenas ocasiones de gol y que acabó cayendo del lado malagueño con un tanto de Scepovic en el minuto 84 del partido.