Es el capitán, un símbolo de liderazgo y pertenencia a unas raíces que le han consolidado en el corazón del Río Breogán. Érik Quintela ha renovado su contrato con el club de su vida hasta el 2026. Su presencia en la plantilla traspasa la pista y se incrusta en la esencia de la afición lucense. Conoce su rol esta temporada y solo se ha tomado dos semanas de vacaciones para prepararse a fondo físicamente este verano y luchar por más minutos. Junto a su hermano Sergi ayudan en la integración de los nuevos jugadores en una temporada donde la permanencia en la ACB se une el sueño de lograr la primera victoria en competición europea (BCL).

¿Qué significa para usted la renovación con el Río Breogán hasta la temporada 2025-2026?

Significa poder seguir en el club de mi vida. Desde pequeño estaba en estas gradas y ahora tengo la oportunidad de seguir defendiendo esta camiseta, lo que representa para mi un orgullo enorme. Estoy con unas ganas enormes de seguir aportando a este equipo para que acumule más logros como hemos hecho en estos últimos años para que sigamos viendo cosas maravillosas.

¿Ha mantenido una charla con el técnico Veljko Mrsic sobre cuál sería su rol en el equipo durante esta temporada?

Sí, me explicó que estaba muy contento con mi rendimiento y que quería que siguiera ayudando al equipo, porque contaba conmigo como tercer base. Le respondí que estaba de acuerdo con el rol pero que iba a pelear por subir esa competencia para disponer de más minutos en la cancha.

A tenor de la plantilla confeccionada, vemos un equipo donde destacan jugadores más físicos, con mayor envergadura en la zona. ¿Era ese el punto flaco del equipo durante la pasada campaña?

En la actual ACB se llevan mucho este tipo de jugadores que ocupan mucho espacio, este factor hace que la defensa coral sea más fácil porque son equipos que se colapsan más rápido en la zona. También creo que hemos mejorado en el tiro exterior, aunque no tengamos un tirador como Scott Bamforth, pero el nivel general del equipo es mejor respecto al lanzamiento exterior.

A su parecer, ¿cuáles son las diferencias más notables con respecto a la plantilla confeccionada la pasada campaña?

No contamos con Ethan Happ, que era nuestro referente. No sé cómo podremos suplirle pero el equipo es más largo, tenemos más armas, más jugadores que pueden desenvolverse en dos posiciones que al final nos van a dar mucha polivalencia y mejor rotación a la hora de disputar tanto la ACB como la BCL.

Hábleme del reto europeo. Se cumplen 38 años desde que el Río Breogán disputa por primera ocasión una competición continental. ¿Cuál es el objetivo en la Basketball Champions League?

El reto es superior al de la temporada 1985-1986 porque tenemos que hacer historia y conseguir la primera victoria del club en una competición europea. El siguiente paso será clasificarnos para la siguiente fase pero nos tocó en un grupo realmente complicado con rivales muy fuertes. El objetivo es lograr que la historia del club sea un poco más grande todavía.

El Río Breogán está encuadrado en el grupo F de la fase previa de la BCL junto al Telekom Bonn, actual campeón, el Bursaspor turco y el Hapoel Holon israelí. ¿Cuenta el Río Breogán con posibilidades de acceder a la siguiente ronda?

El grupo es complicado, pero los rivales no lo van a tener fácil. Saben que los dos últimos años hemos quedado bastante arriba en la ACB y a los equipos españoles nos tienen respeto en Europa. Lugo no va a ser un destino fácil para ganar en la BCL ni en la ACB.

Durante la temporada pasada el Río Breogán acabó con más victorias a domicilio que en el Pazo dos Deportes. ¿Se convertirá otra vez el Pazo en un fortín?

Sabemos que el apoyo en el Pazo nunca nos va a faltar. Ya se comprobó el año pasado, que sin ganar muchos partidos en casa el Pazo se llenaba. Este año se repetirá el apoyo y el ambiente será brutal, sobre todo en los partidos de BCL. El Pazo siempre responde y necesitamos recuperar el feeling para que nos siga llevando en volandas como ha hecho siempre y aprovechar esa arma a nuestro favor.

Espero que los nuevos asuman esa rivalidad con el Obradoiro y así demostrar que somos el equipo de Galicia!"

El Río Breogán cumple su tercera temporada consecutiva en la liga ACB, desde su regreso a la élite. ¿Ha notado que el club ha experimentado un crecimiento acorde con su situación?

Puede haber años mejores y peores, pero lo que es importante es que el club no se pare, que siga dando pasos hacia delante. En este sentido se ha mejorado mucho. El paso de Salva Arco a las oficinas ha ayudado mucho a la Fundación Breogán. Son factores que ayudan a que el club esté presente en la ciudad, y por tanto, la ciudad también se sentirán aún más en las acciones del club. Son sinergias que ayudan a que el apoyo al deporte siga al alza en Lugo.

Durante la temporada pasada, el Río Breogán ganó todos sus compromisos frente al eterno rival, el Monbús Obradoiro. ¿Podría repertirse esta situación este año?

Sería genial. El objetivo principal no es ganarle al Obradoiro sino la permanencia, pero ganar en los derbis hace que nuestros aficionados se vuelvan locos y nosotros más todavía. Mi hermano Sergi y yo intentamos que los nuevos jugadores sepan de la importancia de un derbi, de esta rivalidad y de lo que significa para el breoganismo. Estos dos últimos años conseguimos que lo entendieran y respondieron genial y esperamos que esta temporada asuman esa rivalidad de una forma competitiva y con ganas de demostrar que somos el equipo de Galicia

"Nakic me vuelve loco, va a ser muy importante para nosotros"

El Río Breogán cuenta con ocho nuevos jugadores para la presente campaña. ¿Quién le ha sorprendido más durante la primera semana de entrenamientos?

Hay dos jugadores que me han sorprendido sobre los demás. Uno es Zan Sisko. El tío juega andando pero tiene un talento brutal. Sabe donde está colocado cada compañero en cada momento. Es buenísimo. Y el otro es Matas Jogela. Creo que tiene que dar un paso más en el aspecto físico para convertirse en un jugador top en la ACB pero tiene una mano brutal y va muy bien hacia el aro.

Dzanan Musa lideró al equipo en la temporada de regreso a la ACB. Ethan Happ recogió el liderato en la pista del alero bosnio. ¿Quién puede convertirse, a su parecer, este año en el líder del Río Breogán sobre la cancha?

Personalmente un jugador que me vuelve loco es Toni Nakic, va a ser muy importante para nosotros, como ya lo fue en determinados momento de la temporada anterior. También pienso que Stefan Momirov tiene que ser importante porque estará más asentado en su segundo año en la plantilla. Y tanto mi hermano Sergio como Sergi García deben demostrar que están preparados para llevar más peso en el equipo. Pero creo que seremos un equipo más coral que el visto en años anteriores.

En el plano personal, ¿dónde se ve después del año 2026, cuándo finalice su contrato?

Intento pensar mucho en el presente y no a largo plazo, todavía lo veo muy lejos. Entreno muy duro para seguir físicamente bien, nunca he tenido lesiones y quiero seguir todo el tiempo que pueda pero nunca sabemos lo que puede pasar en estos dos años que todavía me restan de contrato.

Muchos aún comentan la canasta ganadora ante el Gran Canaria hace dos temporadas donde se deshizo de los 2,15 metros de estatura de Kalifa Diop en una sensacional penetración a canasta. ¿Que recuerdos le trae?

La jugada estaba diseñada para una salida de Tyler Kalinoski pero le pusieron en defensa sobre él a Albicy que salió a la línea de pase como un loco y no pudimos dársela. Entonces, en el bloqueo me quedé con el balón. Restaba poco más de un segundo y decidí que esa jugada era la mía y fui a por todas.