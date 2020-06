Erik Quintela entra de lleno en el mercado y el Breogán se mantiene alerta

El base lucense Erik Quintela puede convertirse en una de las piezas más cotizadas del mercado de cara a la próxima temporada en la LEB Oro. Su más que previsible salida del Bahía San Agustín de Mallorca, donde en las dos últimas temporadas se convirtió en uno de los jugadores referentes de la categoría, le sitúan en la órbita de los principales clubes de la segunda categoría del baloncesto español, sin descartar un posible salto a la Liga Endesa.

La aportación de Erik Quintela esta temporada, en una plantilla repleta de jugadores de primer nivel, no ha pasado desapercibida. Fue el referente, ya que con él en pista el conjunto balear ofrecía su mejor versión. Su dirección, su solidez y buen trabajo defensivo se completó con una notable aportación en ataque. Quintela, en 23 partidos jugó una media de 18 minutos, para anotar 8,2 puntos por partido con un notable 43 por ciento en tiros de tres puntos y casi tres asistencias por partido.

El nuevo proyecto del club de Mallorca, con menor presupuesto y más enfocado a la formación de jugadores, no es precisamente a lo que aspira en estos momentos Erik Quintela. "Lo cierto es que me han hecho una oferta que económicamente no es la del año pasado. El proyecto tampoco es tan competitivo y, por lo tanto, a diferencia de lo que hice el año pasado, no voy a aceptar la oferta tan pronto, con un recorte económico y deportivo no es para apresurarse. Vamos a escuchar ofertas y después decidiré lo mejor para mí y mi familia", dijo.

Es inevitable hablar de un nuevo destino para Erik Quintela y no referirse al Breogán. Desde el club lucense no se oculta el interés por el jugador y así lo comenta el director general del club lucense, Tito Díaz. "Ha realizado otra temporada excelente y es de Lugo. Desde luego es un jugador al que seguimos y su agente ya conoce que está entre nuestras preferencias. Otra cosa son las aspiraciones económicas y deportivas del jugador y también lo que decida nuestro entrenador. Pero es uno de los jugadores por el que preguntamos", comentó.

A este respecto el base lucense comenta que jugar en el Breogán "es siempre una ilusión, pero por ser de Lugo no voy a dejar de escuchar otras ofertas". "Aún es pronto. Sé que hay equipos que han mostrado interés por mí pero a día de hoy no tengo ninguna oferta en firme, al margen de la renovación que me ofreció Palma", añadió.

La opción de recalar en la ACB también es contemplada por Quintela: "jugar en la ACB siempre fue un sueño y es este año cuando lo veo más probable. He hecho una buena temporada".

"Termino el año desilusionado"

El Palma salía en la temporada que acaba de finalizar en la LEB Oro como el principal favorito para el ascenso de categoría. Sin embargo, ni los resultados ni el juego fueron lo que se esperaba del conjunto balear. Erik Quintela confiesa que se siente "desilusionado" ya que, dice, "no hemos cumplido cumplir con las expectativas" en el Mallorca.

"Está claro que podíamos y debíamos hacerlo mejor y no lo hicimos", añade.

"Tampoco me gustó que no se acabara la Liga"

La desilusión de Erik Quintela también se debe al hecho de que la temporada no haya podido acabar a causa del virus. "Tampoco me gustó que no se acabara la Liga. Estuvimos a puntos de ascender haciendo un buen final de liga y este año estábamos convencidos de que también podíamos hacerlo. De todos modos, cualquier que fuera la decisión de la FEB iba a ser polémica", finaliza Erik Quintela.