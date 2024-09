Erik Quintela: "Me dolió la marcha de mi hermano al Obra"

El jugador del Río Breogán Erik Quintela, reconoció, en una entrevista este lunes durante la presentación de la nueva temporada en la Liga ACB, que le ha dolido que su hermano Sergi haya decidido fichar por el Obradoiro al tratarse del máximo rival, pero afirmó que tanto él como su familia le apoyan "al máximo" en las decisiones que tome.

"Fue un verano muy movido, de muchos altibajos en toda la familia, sobre todo en Sergi. Fue complicado. Se ha ido al rival, pero entendemos por qué lo ha hecho y le apoyamos al máximo en sus decisiones. Espero que le vaya muy bien. Me encanta que al Obradoiro le vaya bien, es un equipo al que le tengo cariño, pero quiero que le vaya un poquito peor que al Breogán porque esa rivalidad es lo más bonito del deporte. Le di mi punto de vista. Entiendo sus razones, entendía que tenía que salir del club. Después de tantos años lo que más me fastidia es que termine en el Obradoiro y que mucha gente pueda pensar que lo que ha hecho en el Breogán no es muy meritorio", aseguró el jugador breoganista.

Erik Quintela, sobre su hermano Sergi

"Lo que más me fastidia es que termine en el Obradoiro y que mucha gente pueda pensar que lo que ha hecho en el Breogán no es muy meritorio"

"Los ocho años aquí ha sido un icono del club, un emblema. Se va como un histórico del club y con eso me quiero quedar. Hay mucha gente a la que le ha dolido mucho, a mí me ha dolido incluso. Pero la gente yo creo que con el tiempo lo verá de otra manera", añadió.

Quintela habló también de lo que espera de su equipo: "Afrontamos la temporada con mucha ilusión después de sufrir mucho el pasado hasta el último momento para lograr la permanencia. Este año hay ilusión por un proyecto nuevo en el que intentemos no sufrir tanto e ilusionar a la ciudad. Hemos hecho el máximo de socios en la historia y hay que devolverle a la gente todo eso. Con los nuevos fichajes hay mucha más calidad, mucho más talento. Eso tiene que traducirse en resultados".

Asimismo, declaró: "El nivel en general del baloncesto español está cada vez más alto y es una gran señal. Estaría muy bien que los equipos se animaran a participar y a apoyar más a los jugadores nacionales para poder tener una base más fuerte. Lo que es innegable es que las ligas españolas están cada vez en mejor momento".