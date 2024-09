Érik Quintela alaba el nivel del Río Breogán: "Me gusta mucho este equipo"

La presentación oficial de Érik Quintela, Toni Nakic y Jordan Sakho, los tres únicos jugadores de la plantilla del Río Breogán que continúan respecto a la temporada pasada, tuvo lugar el jueves en la sede de Hyundai Ditramotor. El capitán breoganista, que no podrá debutar hasta dentro de "unas 3-4 semanas" por una pequeña fractura en el trapecio de su mano izquierda, no tuvo reparos en indicar que "a mí me gusta mucho este equipo". "Creo que hay más talento individual que en temporadas anteriores y ahora ese talento tenemos que ponerlo al servicio del equipo", observó.

Quintela asumió que "los veteranos siempre tiramos un poquito de los nuevos y ahora estamos tres para enseñarles al resto lo que significa este club en la ciudad". Sobre la evolución del conjunto celeste durante este mes y medio, Érik apuntó que "hemos avanzado bastante". "Un buen dato es que nuestro último partido de la pretemporada fue el mejor que jugamos y ahora queremos seguir en esa línea", indicó.

En cuanto a los objetivos que se marca para la presente campaña, el base de Lugo fue una extensión de Veljko Mrsic al señalar que "nuestra meta es siempre el siguiente partido, incluso el siguiente entrenamiento". "Si pensamos ya en la permanencia, en el play off... nos vamos a desviar del camino. Si somos capaces de entrenar al 100% a diario, de competir, en Bilbao tendremos más posibilidades de victoria. Cuando llegue el final de temporada, veremos dónde estamos", manifestó.

Quintela profundizó en el análisis del choque ante el Surne Bilbao (domingo 29, 17.00 horas): "A priori es positivo que el Bilbao llegue con más carga que nosotros —habrá disputado dos choques esta semana ante el Neptunas lituano—, aunque también estarán más rodados". "Somos un equipo que quiere defender duro y correr. El ritmo alto nos viene bien porque tenemos jugadores muy atléticos y debería ser nuestra seña de identidad, argumentó el lucense.

Las fortalezas del Río Breogán

El ala-pívot Toni Nakic explicó cuáles cree que son las fortalezas del Breogán este curso: "Creo que tenemos muchos puntos en nuestras manos". "Tuvimos problemas en el pasado con esto y considero que vamos a mejorar en este aspecto. Si conseguimos tener química en la pista, cuando nos conozcamos un poco más, vamos a jugar muy bien", enunció.

El croata, tras señalar que "este año la ACB va a ser más competitiva", mostró su confianza en que al equipo le irá "bien", si se mantienen "sin lesiones y malas circunstancias". A propósito del duelo en Bilbao, Nakic fue diáfano: "Ellos tienen esta semana dos partidos antes y debemos aprovecharlo y jugar con más ritmo y energía que nuestro rival".

El baloncestista de Toni Nakic habló sobre el encuentro homenaje a Drazen Petrovic que jugó con la selección croata. "El partido fue increíble, con 15.000 personas en el pabellón. No hay muchos encuentros así en Croacia; sin embargo, en España acontece. Por este motivo necesitamos estos choques para mejorar el baloncesto en nuestro país y para rendir homenaje a Drazen Petrovic, que era un jugador increíble y un ídolo para las nuevas generaciones.

Nakic, el 'asesino invisible'

Finalmente, Nakic esbozó una gran sonrisa cuando se le preguntó por su sobrenombre —el asesino invisible—, que acuño Álvaro Rays, jugador de baloncesto del Xuncas Diversia, porque sin hacer ruido castiga sin piedad el aro rival. "Cuando siento que es mi momento de tirar, lo hago. Es cierto que intento cada vez tirar más y... meter". Y sonrió de nuevo.

El pívot Jordan Sakho, MVP de la última Copa Galicia, apuntó que "me encuentro a gusto con el rol que ocupo actualmente en el equipo". "Me siento más cómodo, con más responsabilidad. Mrsic confía en mí cuando entro en la pista y es algo que me motiva más para hacerlo bien; voy a hacer todo lo posible por ayudar", dijo.

"Este año tenemos más amenaza desde el exterior y recibo más balones dentro. Además, en mi caso no es lo mismo recepcionar la pelota a 4 metros que debajo del aro", añadió Sakho. Sobre el Surne, el congoleño subrayó que "es un equipo muy físico, pero nosotros también". "No va a resultar sencillo conseguir la victoria allí porque todos quieren empezar la competición ganando, sobre todo si lo haces en casa", concluyó.