"Este equipo debe transmitir valores como la humildad y el trabajo colectivo"

El entrenador del Durán Maquinaria Ensino, Antonio Pernas, se enfrenta al reto de mantener al equipo local en la élite una temporada más. Con recursos limitados ha logrado ensamblar una plantilla conformada por nuevas incorporaciones en más del cincuenta por ciento. En esta entrevista desgrana las claves de la actual temporada, la composición del grupo y los rivales a batir.

¿Cómo valora la composición del equipo con la llegada de las nuevas incorporaciones?

Renovamos a cuatro jugadoras pero hubiésemos renovados a muchas más. Meter en dinámica a siete jugadoras nuevas, junto con las júnior, es lo más complicado, ya que necesitábamos que se identificase con nuestra forma de jugar. El grupo es sensacional, con una ética de trabajo muy buena que nos ha permitido ir mucho más rápido en conceptos y a nivel de lesiones hemos tenido suerte, al contrario de lo que ocurrió la temporada pasada.

La Liga Femenina 1 crece año a año. La subida de los presupuestos ha traído consigo una subida de la clase media de la competición. ¿Cómo afronta el Durán Maquinaria Ensino esta situación?

El salto de esta clase media es significativo. Equipos como Zaragoza, Salamanca, Girona o Valencia están arriba, tres pasos por encima del resto de conjuntos, pero Estudiantes, Murcia o Bembibre son equipos que con un estatus de media tabla, en la actualidad han conformado unas plantillas capaces de vencer a los equipos de arriba. Los clubes referentes son casi intocables pero la clase media ha subido por lo que todos los partidos son importantes, sobre todo los de casa, para intentar llegar al objetivo de la permanencia lo antes posible.

¿Esta situación hace que el Durán Maquinaria Ensino tenga esta temporada rivales diferentes a los de pasados años?

Sí, ya que en la actualidad la mayoría de los equipos no dependen de dos o tres jugadoras únicamente, sino que incluso estamos hablando de rotaciones importantes de siete u ocho jugadoras, como es el caso del Bembibre. La manera de jugar o quizá los equipos que jugaban competición Eurocup y que se resentían en los partidos de liga de ese desgaste continental ahora con la capacidad de rotación de más jugadoras no se verán afectados. Ya no podemos hablar de nivel medio, sino de nivel alto en la Liga Femenina 1.

¿Afectará el exigente calendario de inicio de liga a la conjunción del equipo?

Suelo ser positivo en estas situaciones. Vamos a jugar con equipos de Euroliga y Eurocup donde a estas alturas es posible que aún no tengamos la mejor versión de nuestro equipo, aunque esperemos que tampoco veamos la mejor del rival. El no poder contar con Blanca Millán en los primeros partidos compases de liga hace que probablemente la podamos tener con nosotros cuando nos toque enfrentarnos a otro tipo de rivales más adelante.

¿Cuáles son las señas de identidad del Durán Maquinaria Ensino para esta campaña?

Somos un equipo joven que tiene que jugar alegre, divertido y que tiene que gustarle a nuestra afición para que se identifique con el equipo y quiera venir a apoyarlas al Pazo dos Deportes. Quiero que el equipo transmita valores como son el esfuerzo, la superación, el trabajo y la humildad para que los lucenses se identifiquen con el equipo. Es importante involucrar a todas las jugadoras. Todos tienen su rol.

Si hablamos de los referentes del equipo, jugadoras como Lydia Giomi han dado un paso al frente con respecto a su rendimiento. ¿Qué espera este año de su referente interior?

Lydia ya terminó la temporada pasada con una muy buena inercia. Las lesiones hicieron que no tuviese una continuidad en su juego de acuerdo con su prestaciones en los entrenamientos. Es una jugadora que controla muchos automatismo y se anticipa a la toma de decisiones, que le costaba el año pasado. Recuperó también el instinto en el rebote ofensivo que tenía en su etapa en Gran Canaria y la capacidad de leer en segundas y terceras ayudas.