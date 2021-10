"En este equipo conocen bien lo que conseguí con mi método de trabajo"

Amberes es uno de los mercados de diamantes más importantes del mundo. Allí, en esta provincia con el León negro sobre fondo amarillo de Flandes, como un buscador de joyas, como un especialista en pulir gemas, estará José Durán. El técnico lucense dirige al Ruper Boom, un equipo de la Tercera División belga al que un grupo de inversor español quiere llevar al fútbol profesional con el talento de la cantera flamenca como base de un proyecto de futuro.

¿Cómo llega José Durán al Ruper Boom?

A través de una gente de España con la que tuve contactos hace años. Es gente con la que vas hablando, que te van conociendo y con la que charlábamos de fútbol, de jugadores, de equipos… Quieren entrar en tres o cuatro clubes y hacer cosas dentro del fútbol. Contactaron conmigo más seriamente hace un año o un año y medio para ver si me podía interesar fuera de España. Les comenté mi situación y que no me importaría probar. Y aquí estamos.

¿Habría preferido quedarse aquí o esta es una gran oportunidad?

No pienso en esto. No pienso en el futuro ni dentro ni fuera de España. Surgió esta posibilidad y lo hablamos en casa, porque lo más complicado era separarme de la familia. Pero viendo el tiempo que es, que no son muchos meses, y la relativa cercanía para poder viajar, di el paso.

¿Cómo es el club?

Dentro de las dificultades que te vas a encontrar en el día a día, en el entrenamiento o los partidos, este es un buen club. Tienen una ciudad deportiva con dos campos de hierba sintética y otros dos de hierba natural, unas condiciones estupendas para poder trabajar y el estadio está muy bien. Aquí se está muy cómodo. A nivel logístico no voy a tener ningún problema, voy a tener todos los medios para poder trabajar.

¿Y el nivel de la plantilla?

Es gente muy joven. La idea del club es crecer a medio plazo, pero este año será complicado, porque hay equipos con mucho más presupuesto que el nuestro. Es un equipo con mucha gente joven, con poca experiencia y por eso el año será complejo. Pero no es muy diferente que trabajar en el fútbol español.

¿En qué debe que incidir más?

Este es un fútbol diferente al español. Es un fútbol más físico. Los jugadores son fuertes y con mucha calidad, pero quizás haya que trabajar un poco más a nivel táctico, que es justo lo que me gusta a mí. Intentaré aunar esa condición física y sus buenos recursos técnicos para intentar montar un buen equipo a nivel táctico.

¿Qué otras virtudes tienen los jugadores del Ruper?

Son jugadores muy disciplinados, que escuchan. En ese sentido me sorprendieron muy positivamente. Parece que están más predispuestos a escuchar y hacer lo que se les pide. Eso es lo que percibo ahora mismo, aunque solo llevo dos semanas aquí.

¿Su buen trabajo con los jóvenes fue una de las razones para su llegada a Bloom?

No lo sé. También entrené en el fútbol profesional. Si se decidieron por mí fue porque vieron más allá de eso. Ellos conocen bien mi forma de trabajar, mi método, lo que conseguí en mis equipos. Un entrenador tiene que saber trabajar con gente joven y también con gente más veterana.

¿Se trabaja distinto con jóvenes que con veteranos?

Al final un técnico tiene que ser capaz de sacar rendimiento a un grupo en concreto y en situaciones en concreto. Un entrenador es más que saber trabajar con jóvenes. Todo buen entrenador sabe trabajar con jóvenes y con gente más experimentada. La clave es trabajar mucho para sacarle partido al grupo que tienes.

¿Cuál es el objetivo del equipo?

Consolidarlo y quedar lo más arriba posible, aunque la prioridad es salvarse. Queremos consolidar la estructura del club para que, más adelante, podamos optar a ascender. Lo importante es que esta gente construya una estructura profesional en torno al club. El proyecto es ambicioso.

Proyecto | "No puedo pensar a largo plazo ni a nivel personal ni tampoco como entrenador"

Pensar en el ahora, en lo inmediato, sin fijar la mirada en el horizonte futuro. Ese es el reto de José Durán en Bélgica y en el Ruper Bloom, con el que tiene contrato hasta el 30 de abril.

¿Es un proyecto a medio y largo plazo?

Esta gente vino al club para quedarse y para llevar a este equipo arriba y meterlo en el fútbol profesional.

¿Puede ser un proyecto a largo plazo para José Durán en Bélgica?

Yo ahora mismo pienso en el día a día y ayudar en estos seis meses hasta el 30 de abril. No me planteo nada más allá de esta fecha. Pero esto es algo que no me planteo aquí o en otro equipo. Tengo este contrato, es una experiencia que quiero vivir, pero mi vida está en Lugo. No puedo pensar a largo plazo ni a nivel personal ni como entrenador, porque un preparador no puede pensar a largo plazo. En un banquillo hay que pensar siempre a corto plazo

Personal | "Siempre fui un técnico de club, tanto en Lugo como en Bélgica"

La mente, el trabajo y el compromiso están en Flandes, donde el Ruper Bloom copa ahora mismo toda su atención. El corazón de José Durán se quedó en Lugo, donde vive su familia y a donde espera, algún día, regresar también a nivel profesional.

¿A nivel personal tiene un reto específico?

Yo siempre fui un entrenador de club, tanto cuando estaba en Lugo como aquí, en Bélgica. No puedo pensar de manera egoísta, no es mi mentalidad. Yo estoy aquí para ayudar a este club a nivel de trabajo y a nivel logístico y, sobre todo, a nivel deportivo, que es para lo que me contrataron.

¿Es difícil el tema del idioma?

Aquí se habla flamenco, que es una lengua que no entiendo. No leo la prensa o las redes sociales de aquí porque no lo entiendo, aunque cuando trabajo no suelo leer nada.

¿Cómo hace para entrenar y dar instrucciones?

Los jugadores hablan flamenco entre ellos, pero saben hablar inglés perfectamente y los entrenamientos los hacemos en inglés. También tenemos algún jugador de habla hispana. Hay gente que habla y entiende español. Está siendo más fácil de lo que esperaba.

¿Estar separado de su familia será lo más difícil de llevar?

A mí me pesa mucho estar fuera porque soy mucho de estar con la familia, con mi mujer, con mis hijas, con mi madre, con mis amigos… Esto es lo que más pesa. Por lo demás, este es un país con un nivel de vida muy alto. En la ciudad que estoy es muy bonita… A nivel personal, quitando que no voy a estar con la familia, sé que voy a estar muy bien.

¿Le quedó la espina clavada de que en el Lugo no le dieran la oportunidad que sí le dieron a otros entrenadores?

No. Yo al Lugo solo puedo estarle agradecido. Tanto al club como a Tino Saqués. Siempre se me trató bien en casa. Creo que lo que hice todos estos años fue bueno. Ahora no estoy dentro por lo que sea y espero, de alguna manera, poder volver. Lugo es mi casa y al equipo le deseo lo mejor. En casa siempre estoy a gusto. El fútbol es complicado y la gente que dirige un club busca lo mejor a todos los niveles. Yo tengo que seguir entrenando, que es lo que me gusta, y demostrar que puedo ser un válido para cualquier club donde tenga posibilidades de trabajar.