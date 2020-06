Julio Delgado asegura que el Burela FSF "aún no ha alcanzado su techo"

La alegría se desbordó el domingo sobre la pista y en el vestuario del Pescados Rubén Burela FSF después de conquistar en el pabellón Martín Carpena, en Málaga, su tercer entorchado liguero de la Primera División femenina de fútbol sala.

El entrenador del conjunto burelés, Julio Delgado, calificó como "una felicidad inmensa" la consecución del título, "sobre todo por las jugadoras" y por todo lo que pasaron en una temporada muy complicada. "Salvo cuatro jugadoras gallegas, el resto son de fuera e incluso algunas de otro país, por lo que lo pasaron mal estando todos estos meses lejos de su familia. Por eso, si cabe, me alegro más de que tengan esta recompensa", afirmó el técnico.

Delgado admitió que el juego no fue el que le hubiera gustado. "Pensé que estábamos mucho mejor, pero está claro que el ritmo de competición se adquiere con partidos y la verdad es que nos costó muchísimos. Estuvimos muy espesas, lejos del nivel que tenemos", aseguró el técnico, que también felicitó al rival. "Nos lo puso difícil, pudo caer para cualquier lado, está claro que le vino muy bien jugar el viernes la semifinal", afirmó.

Respecto a lo que significa el título, Delgado señaló que "empezamos un proyecto para intentar ganarlo todo y lo estamos haciendo, este equipo no tiene techo. Queremos dedicárselo a nuestra afición, que nos espere que tenemos unas ganas inmensas de celebrarlo con ellos".

RAMIRO FERNÁNDEZ. El concejal de Deportes de Burela, Ramiro Fernández Rey, animó en Málaga al equipo y se mostró orgulloso. "Penso que a xente de Burela ten que sentirse feliz e orgullosa co que está facendo este club, e non so falo dos éxitos deportivos, senón tamén na súa loita pola igualdade", señaló.

Fernández Rey también quiso felicitar a las jugadoras por darle a la afición felicidad en momentos complicados. "A Mariña está vivindo momentos moi duros e necesita alegrías. Estas rapazas están levando o nome da comarca por toda España".