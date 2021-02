Diego Epifanio, técnico del Leche Río Breogán, reconoció que a su equipo le había pesado el mal inicio de partido y aseguraba que casi se podría decir que "el primer cuarto casi nos costó ya el partido, no por la diferencia en el marcador, no solo por la diferencia de puntos, si no porque después remamos siempre". En ese sentido, Epi, destacó que su equipo no había estado "muy acertado", aunque aseguraba que los suyos habían hecho "un buen esfuerzo al final, pero el porcentaje de acierto fue bastante malo".

Cuestionado sobre la intensidad de su equipo este sábado en el Pazo dos Deportes Paco Paz, y sobre el enfado que pudo verse con su equipo en el tercer cuarto, Diego Epifanio comentaba que "lo que tenemos que tener claro es que nosotros defendemos un escudo, defendemos a un club, y tenemos que dar el máximo en cada partido. Es verdad que en un futuro la clasificación igual no sirve, pero nosotros queríamos salir del Pazo siendo líderes, mostrándonos sólidos, pero Ourense fue mejor que nosotros".

Moi enfadado o adestrador do @CBBreogan, Diego Epifanio, co partido que está a realizar o seu equipo en Ourense diante do @COBSAD



✔️ Tempo morto no que substitúe aos cinco xogadores e que conclúe pola vía rápida 😡 pic.twitter.com/57v7NWYEKB — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) February 13, 2021

Por su parte, el entrenador del COB, Gonzalo García de Vitoria destacó que su equipo vivió "mucho del acierto en el tiro de tres y cometimos muchas pérdidas de balón", aunque "en líneas generales " se fue contento del duelo.