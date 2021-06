Epifanio quiere disfrutar la final

El poder del Pazo es incontestable. Si hace dos días el director general del Río Breogán, Tito Díaz, recordaba la importancia del factor cancha en estos play offs y la imbatibilidad en casa del equipo lucense en la fase de ascenso, el entrenador del equipo, Diego Epifano, no fue menos ayer y señaló el apoyo de la afición como uno de los factores clave ante el Covirán.

''Para nosotros es un chute de energía jugar en casa'', indicó el entrenador del equipo lucense. ''Los jugadores se sienten bien en el Pazo, es una realidad. Nuestros aficionados nos levantan en los malos momentos. El otro día cometes dos errores consecutivos y después de un tiempo muerto, tu gente te levanta, pero eso, fuera de casa, no ocurre. En casa nos sentimos muy a gusto. Es algo fundamental para el equipo. Y más si se trata, como este partido, de una cita sin red. Pero recuerdo que hemos jugados partidos sin red contra Palma y Alicante y hemos respondido bien. Entonces el premio era directo y ahora el premio es forzar un tercer partido que decidirá el descenso. Las cosas son así'', explicó ayer en la rueda de prensa previa.

Preguntado por cómo afronta el partido de este jueves la plantilla, el técnico de Burgos reconoció que sus jugadores tienen muchas, ''muchas ganas de que llegue el partido. Es una final, venimos de perder el primer partido pero tenemos muchísimas ganas de recibir al Granada en casa y de disfrutar de una final''. Respecto a la rotación disponible, Epifanio señaló que ''tenemos alguna cosilla, como ha ocurrido a lo largo de todos los play offs, pero los jugadores ponen mucho de su parte para recuperarse de las molestias, y sobre todo los servicios médicos, Pablo Duarte y Rubén Portes, que han hecho un trabajo magnífico para que todos lleguen al 100%.

FOCO. El entrenador del Río Breogán solo piensa en el partido de este jueves. ''Solo pensamos en el partido de hoy, cada uno con sus miedos y sus virtudes. Pensamos en qué podemos hacer para ganar porque es un partido importante para nosotros. Lo es para el club, para la afición, pero sobre todo para nosotros, como equipo y como grupo''. Cuestionado sobre la diferencia de nivel que demuestra el equipo cuando es anfitrión y cuando ejerce de visitante, el técnico breoganista apuntó que es algo que ''no me quita el sueño'' y recordó que el equipo sufre ''cuando tiene desplazamientos largos''. Por último, Epifanio quiso quitar presión a sus jugadores asegurando que ''parece que somos los únicos con la obligación de ascender. Nuestra obligación es dejarnos la piel, tirarnos a cada balón, respetar nuestro escudo y a nuestra afición, disfrutar con ellos. Nadie puede decir que no lo hayamos hecho. Y nadie podrá decir que no lo haremos en el partido del jueves.

MATEO DÍAZ. El joven base argentino Mateo Díaz compareció ayer también ante la prensa para analizar el segundo partido de la final por el ascenso y los motivos de la derrota en el primer encuentro. ''Hicimos un buen primer tiempo hasta el último minuto, que nos sacaron once puntos de diferencia. Faltó intensidad y eficiencia en los tiros'', reconoció. El argentino aseguró que la plantilla ha entrenado ''muy bien'' esta semana, y que el hecho de jugar partidos de manera tan consecutiva ''hace que tengamos menos entrenamientos, pero que sean más intensos''. Además, señaló el ''gran aprendizaje'' que para él ha supuesto competir en estos play off.