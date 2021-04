Diego Epifanio intentó explicar lo que le sucedió ayer a su equipo en la pista de Covirán y lo resumió en una cuestión de "energía", la que le había faltado a su equipo y si habían tenido los andaluces, aunque ante todo, el técnico de Breogán quiso dejar claro que él era el primer culpable por no haber encontrado la manera de reconducir a los suyos.

En esa línea, y tras felicitar al equipo local "por la victoria y por llevarse el average", Epifanio señaló que "ha sido una cuestión de energía. Ellos han tenido mucha energía y a nosotros nos ha faltado energía al empezar. Luego hemos intentado muchas cosas, hemos intentado cambiar varias defensas pero ellos seguían a su ritmo. Nosotros no hemos sido capaces, nos hemos ido descentrando con algunas situaciones que se han dado en el partido y eso no nos ha ayudado. Y al final ellos han sido mejores".

Insistía el preparador de los gallegos en buscar explicaciones y añadía que "las veces que teníamos opciones de contraataque prácticamente las hemos fallado, situaciones de tiros libres que nos podían acercar mas en el marcador las hemos fallado... No hemos estado cómodos en todo el partido". Reconocía Diego Epifanio que "para nosotros era un perseguidor al que le llevábamos un average. Pero el máximo responsable soy yo y no he sabido encontrar la tecla para cambiar", dijo.

Juan Pablo Pin, técnico de Covirán Granada, valoró por encima de todo el esfuerzo realizado por su equipo y destacó que "creo que el partido que hemos jugado ha sido de mucho esfuerzo mental. Quizás el mejor partido que hemos jugado este año en cuanto a concentración, a controlar los detalles básicos, a estar atentos a posibles defensas suyas. Somos un equipo medio-alto que necesitamos estar al 200% de concentración, de dureza, de energía y tener esa pizca de suerte para poder ganar a equipos como Breogán", concluyó.